Эксклюзив 09 января 2024, 15:32 «По нему прыгали ногами». Участник СВО получил травму головы во время драки в Тюмени Источник «360»: участнику спецоперации разбили голову во время драки в Тюмени

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В Тюмени участник специальной военной операции угодил на больничную койку из-за замечания, которое он сделал толпе нахамившей женщине парней. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360» подробности потасовки.

Заступился за женщину

Ветеран СВО отдыхал дома с родственниками. Ближе к полуночи он отправился в магазин за сигаретами. На улице стояла толпа парней, которые вызывающе вели себя, громко кричали и «орали что-то про наркотики». Проходившая мимо них женщина сделала им замечание. Толпа в ответ нахамила ей. Участник спецоперации услышал это и призвал парней не вести себя так по отношению к прохожим. После этого, как отметил собеседник, они «начали толкаться».

Его вскользь ударили по лицу. Он ушел домой, зашел весь красный. Потом он пришел в себя, вышел уже нормально с ними поговорить. источник «360»

Участник СВО вышел на улицу со своим братом. Сначала они разговаривали с парнями. Спустя время предложили «проспаться и завтра поговорить». Когда боец с братом развернулись, толпа напала на них.

«[Боец] кричал: „Пожалуйста, ребята, давайте не будем драться, не трогайте“. По итогу опять началась потасовка, все набросились [на ветерана]. И вот он потерял сознание», — уточнил собеседник.

В результате потасовки участнику СВО разбили голову. Также он получил рассечение около глаза, брови, ссадину на пояснице и боли в груди.

«Он лежал, по нему прыгали ногами. А если бы его так инвалидом оставили?» — возмутился источник «360».

Постоянный бедлам

Пострадавшего отвезли в больницу, где его осмотрели и отпустили. Там же дежурный полицейский начал выяснять, что случилось. Когда участника спецоперации привезли домой, ему стало плохо. Он начал падать и терять сознание. Родственники вызвали скорую помощь, которая госпитализировала мужчину.

Сейчас он в больнице. источник «360»

По его словам, в драке участвовали парни около 17-19 лет. С ними были двое взрослых мужчин, которые стояли рядом и не пытались разнять участников конфликта. Один из парней, как уточнил источник, часто появляется у общежития, которое находится рядом с домом пострадавшего.

«Постоянно этот бедлам там происходит. <…> Я помню, что этого парня уже видела», — подчеркнула собеседница.

Одного из участников драки уже нашли, уточнил источник. В ходе потасовки пострадавший потерял часы, которые ему после возвращения из зоны проведения спецоперации подарил родственник. Собеседник добавил, что ветеран очень переживает из-за этого. Он предположил, что часы мог забрать кто-то из участников потасовки.