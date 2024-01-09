Происшествия 09 января 2024, 12:06 Группа мужчин в Тюмени набросилась на ветерана СВО за сделанное им замечание «ЧС Тюмень»: в микрорайоне Тарманы неизвестные избили ветерана СВО РИА «Новости»

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Ветеран СВО сделал замечание группе молодых людей, которые хамили прохожим. В ответ они сильно избили мужчину. Об том сообщил Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Авторы приложили к посту видео с произошедшим. На кадрах видно, как толпа набросилась на прохожего.

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«Муж вышел в магазин и сделал замечание такой группе, чтобы те успокоились и скрылись с улицы, так как хамили прохожим. В ответ получил вот такие увечья», — отметила супруга пострадавшего.

По ее словам, компания состояла из молодых людей и подростков, которые регулярно устраивают потасовки на улице. Женщина добавила, что военнослужащему после драки с этой группой пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

«Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери», — подчеркнула жена пострадавшего.

Ранее в Челябинске пьяная компания напала на местных жителей и избила их. Среди пострадавших был один из участников спецоперации. Следственный комитет подал ходатайство об аресте нападавших.