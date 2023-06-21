Происшествия 21 июня 2023, 15:49 Пленница Бали. Как отдых москвички обернулся дорогостоящим лечением Эксперт по туризму Мурадян: никто не будет платить за пострадавшую на Бали москвичку Freepik

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Неудачное падение россиянки на Бали обернулось огромным счетом за лечение. Оказывается, туристы, которые отправляются отдыхать за рубеж «дикарем», менее защищены, чем те, кто путешествуют в рамках тура. Впрочем, читать условия медстраховки стоит всем, иначе есть риск получить в прямом смысле отдых на миллион.

Россиянку не выпускают из Бали

Москвичка Дарья Золина, имеющая онкопротез правой бедренной кости, сломала больную ногу на Бали. Это произошло через три дня после приезда на индонезийский остров: во время прогулки с подругой по рисовому полю девушка соскользнула левой ногой в овраг.

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Скорую помощь пришлось ждать около часа. За это пострадавшей выставили счет в 20 тысяч рублей, кушетка в приемном покое обошлась в 50 тысяч, консультация у хирурга — в 30 тысяч, операция — около полутора миллионов, а нахождение в больнице — еще 90 тысяч рублей в сутки.

Таких денег у жительницы Москвы нет. Выяснилось, что страховка этот случай тоже не покрывает. Кроме того, врачи разослали фото россиянки в другие клиники и в аэропорт с требованиями не оказывать ей помощь и не выпускать из страны.

Почему не помог МИД

Дарья мечтает добраться до Москвы и попасть к своему лечащему врачу. Нога стала опухать — похоже, началось воспаление, есть риск образования тромба. Однако помочь ей никто не может: у местных медиков нет нужной пластины для ноги.

Единственное, о чем думают индонезийские врачи, — как обобрать туристов, подчеркнула пострадавшая. Она объявила денежный сбор в соцсетях, пока близкие пытаются добиться помощи в консульстве России.

«Мои друзья, родители, даже преподаватель по китайскому языку связываются с консулами, пишут в МИД, но получают только отказы: нет пластины, нет лечения. На борт самолета меня посадить не могут, потому что я уже нахожусь в лежачем состоянии, а 15 миллионов рублей на частный джет у меня нет», — рассказала россиянка «360».

Телеканал «360»

Правила лечения по страховке за границей

Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян напомнил «360», что оформление туристической страховки — обязательное условие для выезжающих за рубеж россиян, которые покупают туры у туроператоров.

Включаются различные виды покрытия, и надо понимать, что у каждого из них есть лимит. Минимальная сумма, если не ошибаюсь, 25 тысяч долларов США, но глобально все операторы страхуют на суммы от 30 до 50 тысяч, можно и выше. Артур Мурадян

Туристам, как правило, рекомендуют покупать расширенные страховые пакеты с покрытием до 100 тысяч долларов. Есть важный момент: лечение, которое турист выбрал сам, не всегда может быть покрыто страховкой.

«После оказания первой медицинской помощи нужно сразу обратиться в страховую, и она уже направит туриста в те клиники, с которыми есть договоры. Возможно, здесь произошла такая ситуация: девушка самостоятельно приняла решение лечиться, не согласовав свои действия со страховой компанией», — предположил эксперт.

Бывают случаи, когда страховые ввиду санкционных ограничений могут предложить оплатить некоторую сумму на месте, добавил Мурадян. Это так называемая франшиза, но она, как правило, не превышает 50 долларов — чуть более четырех тысяч рублей.

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По словам эксперта, иногда страховка не покрывает расходы на лечение, если турист получил травму в нетрезвом состоянии или находился в местах повышенной опасности, не уведомив об этом страховую компанию.

«Например, если человек взял туристическую страховку и поехал кататься на горных лыжах вне подготовленных трасс, то шанс, что страховая заплатит за травму, практически равен нулю. Потому что для этого покупают специализированные страховые полисы», — сказал собеседник «360».

Нужно внимательно разобраться, услугами какой страховой компании пользовалась травмированная на Бали россиянка, посмотреть на условия полиса, отметил Мурадян. Как правило, там все понятно расписано.

Случаи, когда у туриста есть какие-то тяжелые хронические заболевания, страховка тоже не покрывает: это актуальные медицинские проблемы, не связанные с несчастными случаями или первой медицинской помощью. Поэтому здесь надо разбираться юристам. Артур Мурадян

К тому же некоторые «квазитуристы» покупают страховку, уезжают и остаются за рубежом три месяца, полгода. Но по российским правилам медицинская страховка перестает действовать, поскольку человек утрачивает статус туриста, пояснил Мурадян. В таком случае нужно оформлять договор уже в местных компаниях.

Куда обращаться туристам

Путешественникам, попавшим в сложную ситуацию, нужно обращаться в российское консульство — рассказать об обстоятельствах и попросить вмешаться. Однако рассчитывать, что дипломаты решат все проблемы, не стоит.

«Не думаю, что кто-то за пострадавшую россиянку будет платить. Только если договорится на какую-то рассрочку или что-то еще. Как показывает практика, консульство помогает разъяснить ситуацию при злоупотреблении со стороны местных властей и медицинских организаций, может помочь существенно снизить расходы», — допустил эксперт.

Историю, произошедшую на Бали, по мнению Мурадяна, трудно комментировать — все ее знают лишь со слов девушки. Пока не было никаких заявлений от дипломатов, страховой компании или индонезийские медиков.

«Дикие» туристы менее защищены?

При любом ЧП с россиянином за границей и отказе в помощи со стороны страховой компании в первую очередь нужно обратиться на горячую линию Минэкономразвития России, которое теперь выполняет функции Ростуризма, уточнил Мурадян. Тем, кто прибыл в рамках тура, всегда помогут представители компании-оператора.

«Если вы находитесь за рубежом по линии туроператора, то вас никто не бросит и помогут вернуться, ведь оператор несет ответственность за жизнь и сохранность здоровья туриста, в рамках разумных возможностей, конечно», — объяснил эксперт.

Он добавил, что при несчастных случаях или гибели российских туристов за границей операторы, как правило, помогают родственникам прилететь на место и оказывают помощь с репатриацией тела.

У гражданина России, не купившего туристическую поездку, а самостоятельно отправившегося за рубеж, остается, к сожалению, мало окон возможностей. Он может обратиться в Минэкономразвития и в консульские службы по месту нахождения. Артур Мурадян

В таком случае нужно следовать рекомендациям перечисленных ведомств — других вариантов у россиян, решивших отправится путешествовать самостоятельно, нет, подытожил Мурадян.