Эксклюзив 21 июня 2023, 00:40 «Никто не может помочь». Пережившая рак и сломавшая ногу на Бали россиянка рассказала о безразличии местных врачей Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и рассказала о безразличии местных врачей Телеканал «360»

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Поездка на Бали обернулась для россиянки Дарьи Золиной столкновением с местной медициной. Девушка во время прогулки по рисовым полям сломала ногу с протезом, который ей поставили после удаления раковой опухоли. В первой же больнице, куда она попала, врачи взяли с нее большое количество денег, но никакой помощи она не получила. Об этом Дарья рассказала в беседе с «360».

По ее словам, перелом ноги она получила спустя три дня после приезда на остров. Во время прогулки по рисовому полю девушка соскользнула левой ногой в овраг, и только благодаря вовремя ее подхватившей подруге не упала с обрыва.

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«Мы услышали только хруст. Нога развернулась в разные стороны», — поделилась Дарья.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила туристку в поликлинику. Как позже россиянка выяснила, туда отправляют всех иностранцев, чтобы тянуть из них деньги.

«Мне сделали только рентген, но не взяли анализов. При этом активно впаривали, что я должна у них сделать операцию. Им было плевать, что я онкобольная, что у меня стоит онкологический протез. Мне не предоставили ни онколога, ни хирурга, ни ортопеда», — подчеркнула она.

Телеканал «360»

За проведенную в поликлинике ночь с Дарьи взяли 300 тысяч рублей, это не считая платы за рентген и осмотр врача. Когда с нее попросили 1,5 миллиона рублей за операцию и крупную сумму за реанимацию и восстановительный период, друзья девушки отказались от услуг врачей. В ответ медики разослали фотографию Дарьи по всем больницам острова, а также в аэропорт с требованием не оказывать ей помощь и не выпускать ее из страны, так как она лежачая больная.

Когда друзьям россиянки удалось найти хирурга, то выяснилось, что он уже знает о ее ситуации, так как видел ее фотографию. Медик признался, что не может помочь, потому что в других больницах его попросили этого не делать.

Телеканал «360»

«Что мне делать я не знаю, потому что ситуация очень сложная и тяжелая. Нога опухает, у меня воспаление и помочь мне никто не может. Я уже в третьей больнице. Приходили врачи и сказали, что у них нет нужной мне пластины, чтобы как-то соединить мою ногу. Обратились в четвертую и ждем от них ответ», — поделилась Дарья.

Девушка призналась, что сейчас у нее единственное желание — добраться до Москвы и попасть к своему лечащему врачу. По ее словам, друзья обратились в консульство России, но никакой помощи добиться не смогли.

«Мои друзья, родители, даже преподаватель по китайскому языку связываются с консулами, пишут в МИД, но получают только отказы, что нет пластины, нет лечения, на борт самолета меня посадить не могут, потому что я уже нахожусь в лежачем состоянии, а 15 миллионов рублей на частный джет у меня нет», — подчеркнула россиянка.

Дарья добавила, что Бали — это просто красивая картинка, а настоящая жизнь оказалась совсем другой.