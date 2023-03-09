Происшествия 09 марта 2023, 21:23 Острая реакция. Россиянки не простили мужчинам невнимание к 8 Марта Психолог Бирарова заявила, что близкие в силах помочь женщинам избежать срыва freepik

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Международный женский день в этом году отметился рядом довольно кровавых преступлений. Разгневанные нетрезвые дамы не простили мужчинам равнодушного отношения к себе и 8 Марта. Психологи уверены, что все кроется игре гормонов на фоне в весеннего обострения: они дают возможность наконец-то выплеснуть эмоции, которые долго сдерживались.

Женщины реагируют остро

Женщина из Омской области отмечала 8 Марта с любимым мужчиной. В какой-то момент праздник нарушила перебранка, перешедшая в полновесный скандал. Выпившая 34-летняя дама схватила нож и одним ударом убила 28-летнего сожителя.

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Нетрезвая сотрудница кондитерской Благовещенска поздно вечером вернулась домой после праздничного корпоратива. Муж решился высказать претензии, на которые жена отреагировала остро: взяла кухонный нож и ударила им мужчину в живот.

Пострадавшему повезло, его отправили в реанимацию. Жена попыталась убедить полицейских, что муж сам напоролся на нож, но в конце концов все же рассказала правду, сообщило информационное агентство «Интер Райт».

Жительница Петербурга сама стала причиной поножовщины. Праздник в компании бывшего мужа после очередной рюмки перешел во взаимные претензии. Мужчина ударил женщину - и за нее заступился 72-летний отец, ранив обидчика ножом в шею, сообщил «Патрульный Петербурга».

Праздник нужно уважать

Москвичка доказала, что столичные мужчины не зря устроили ажиотаж на Рижском рынке накануне Международного женского дня. В Южном Бутово 49-летняя дама очень расстроилась, что ее 57-летний друг равнодушно отнесся и к ней, и к празднику 8 Марта.

Раздосадованная нетрезвая женщина атаковала мужчину и более 60 раз ударила его ножом. Пострадавший скончался, не пережив множественных ранений в голову, шею и туловище. Дама дала признательные показания в полиции.

Подарок к Международному женскому дню не стал делать своей беременной жене и 35-летний мужчина с улицы Отрадной. Во время скандала 30-летняя женщина упрекнула мужа, что за пять лет брака заслужила знак внимания. Мужчина в ответ выпрыгнул из кухонного окна с седьмого этажа. Спасти его медикам не удалось, сообщил сайт ОСН.

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Виновато весеннее обострение

Социальный психолог Наиля Бирарова в разговоре с «360» заметила, что чересчур острую реакцию обусловило в первую очередь весеннее обострение. В этот момент гормональный фон слегка нарушается и происходит большой всплеск эмоций.

Женщине хочется новых ощущений. После зимы, после эмоционального, морального голода солнце начинает светить, спусковые механизмы растормаживаются, теряется контроль. И именно 8 Марта помогает женщине все накопленные негативные эмоции отпустить. Наиля Бирарова Социальный психолог

По словам психолога, женщина в этот момент полностью не контролирует себя и пускается во все тяжкие. Весной все пробуждается, в том числе и накопленные негативные сценарии. Вот осенью такого количества энтузиазма почти не бывает: в это время наступает хандра.

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Близкие могут помочь

Бирарова рассказала, что можно подготовить свой организм, чтобы как-то избежать собственных агрессивных выходок. Есть определенная группа витаминов B6, которая способствует тому, чтобы человек внутренне сохранял спокойствие и здравый смысл.

«Но никто от этого не застрахован от срывов. Некоторые люди так долго копят эмоциональное напряжение, держатся в повышенной тревожности, постоянном стрессе. Их синдром хронической усталости это вообще фоновое состояние», — сказала психолог.

Она добавила, что при таких условиях предохраниться от взрыва, когда наступает момент расслабления, праздника, практически невозможно. Однако можно научиться управлять своим мышлением.

«Если человек понимает, что расслабляясь под воздействием алкоголя, теряет над собой контроль, то стоит попросить тех, кто рядом, помочь соблюдать меру в спиртном и не позволять совершать какие-то неблагоприятные поступки, за которые потом будет тяжелая расплата», — посоветовала Бирарова.