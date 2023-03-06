Эксклюзив 06 марта 2023, 18:49 «Драки не было». Источник опроверг сообщения о конфликте на Рижском цветочном рынке в Москве Источник "360" сообщения о драке на Рижском рынке в Москве из-за цветов к 8 Марта РИА «Новости»

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Новости о массовой драке продавцов цветов на Рижском рынке в Москве разнеслись по Telegram-каналам. Якобы каждый хотел привлечь к себе побольше клиентов. Предполагаемую драку показал Telegram-канал Mash. Однако источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «360» опроверг эти сообщения.

Собеседник канала заявил, что в праздничные и предпраздничные дни на Рижском рынке просто не дают конфликтам разгореться. Все внимательно следят, чтобы споры не перетекали в драки.

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Действительно, на кадрах видно, как продавцы размахивают руками, доказывая что-то друг другу, а полицейские удерживают их от дальнейших агрессивных действий.

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Сейчас по стране наблюдается ажиотаж вокруг цветов. Мужчины заранее покупают букеты любимым женщинам. Однако эксперты посоветовали совершать покупки именно 8 марта, поскольку в самый день цены на них снижаются на 10%. Если сделать это заранее, то цветы ударят по карману, и мужчине придется выложить сумму на 23% выше обычного.