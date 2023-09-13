Эксклюзив 13 сентября 2023, 12:06 Ночная атака на Севастополь. Отвечать придется по-новому Писатель Беседин: атака ВСУ вызвала у севастопольцев обжигающую боль РИА «Новости»

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Украинские войска нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе на Корабельной стороне в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по кораблям Черноморского флота. Писатель Платон Беседин специально для «360» рассказал о ночной атаке с места событий.

Далее — прямая речь.

Этой ночью было два озарения. Сначала приятное — я дописал текст на эфир своей телепрограммы. Текст о романе «12 стульев» — и, мне показалось, я смог уловить в нем главное и неожиданное. То, что было не проговорено ранее.

В этом приподнятом, как говорят, настроении я и лег спать. Очень поздно. Но уже через 10-15 минут в небе стало громыхать, завыли сигнализации. Я вышел на балкон и увидел страшное зарево в небе. Нечто из откровения Иоанна Богослова об Апокалипсисе.

Продолжало громыхать, небо озарялось жуткими вспышками. Я понял, что это не беспилотники. В этот раз Севастополь — а нам, казалось бы, не привыкать — атаковали чем-то серьезным.

Снимать происходящее на видео не стал. Как просили. Однако Telegram-каналы уже были забиты видео пожаров. Горело страшно, горело всерьез. На видео какие-то люди матерно комментировали происходящее. Многие паниковали. Я подумал, что это не севастопольцы. Настоящие севастопольцы так никогда не реагируют.

Вообще с этими видео- и фотосъемками происшествий и работы беспилотников — странная история. Понятно, что хайп, понятно, что просмотры, но как итог — польза от этого лишь врагу. И да, совсем уж диковато, когда власти города просят севастопольцев и гостей города-героя не выкладывать соответствующие фото- и видеоматериалы, но сами публикуют аналогичное.

Первой мыслью этой ночью после атак была следующая — ехать на место трагедии, помогать тушить пожар, спасать людей. Мысль была не паническая, не горячечная, а холодная, трезвая. Ехать и помогать. Почти сразу же, впрочем, я решил, что в этом нет никакого смысла. Гражданским правильнее сохранять спокойствие и лечь спать.

Рано утром стало окончательно ясно — зафиксировано, — что для Севастополя начался новый этап войны. Губернатор сообщил о 24 пострадавших. Все они находились на территории судоремонтного завода. Там же были подбиты корабли, находящиеся в «сухих доках».

При этом, как сообщило Министерство обороны России, ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. ПВО сбили семь ракет, патрульный корабль «Василь Быков» (да, назван в честь большого писателя) уничтожил все катера. Три ракеты угодили в цель.

Команда на борту патрульного корабля дальней морской зоны проекта 22160 «Василий Быков» / РИА «Новости»

До этого украинцы атаковали город-герой беспилотниками. И сбивали их успешно. Меня, как севастопольца, часто спрашивали и спрашивают: насколько у вас небезопасно? Я всякий раз отвечал, что ситуация под контролем.

Прилететь может где угодно, на самом деле. В Москве-Сити это легко подтвердят.

Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра «Москва-Сити» / РИА «Новости»

Однако теперь удар нанесли крылатыми ракетами — это уже совсем другая история. Крайне негативная.

По одной из версий, по Севастополю впервые ударили ракетами «земля — воздух», запущенными с британских M270 MLRS, выпускали из Николаевской области Украины, а уже известные ракеты Storm Shadow запускали с двух истребителей. При этом координация ударов велась со спутников НАТО. Контролировали и организовывали атаку на Севастополь люди из МИ-6.

Как реагировать на это? А реагировать, безусловно, необходимо.

Для начала несколько философская часть. Мы, севастопольцы, все утро общаемся друг с другом. Для нас произошедшее вызывает длинную обжигающую боль. Ведь до этого мы постоянно хоронили людей, но все они погибали там, за ленточкой, на фронте. Здесь же они пострадали от удара ракет на рабочем месте. В нашем городе.

Да, в нас много боли, но страха нет, хотя есть понимание, что отныне прилететь может куда угодно. Но точно знаю, что паники не будет, не будет и малейшего страха.

Севастополь — тот город, где, когда другие молчат или несут околесицу, говорит его дух. Вся наша история — тому подтверждение. И я знаю, что сейчас город вновь поможет нам. Сам город.

РИА «Новости»

Для того мы должны предпринимать конкретные шаги. Это пересмотр самой концепции обороны города.

Очевидно, что мы столкнулись с новыми вызовами — и отвечать на них придется по-новому. Для этого мало слов — тут нужны конкретные действия. От очевидного усиления ПВО до неочевидного создания гражданских дружин. И конечно, соответствующая работа с населением.

Утром вновь произносили дежурные резкие заявления, что за атаки последуют жесткие ответы. Но резкость работает один, два, максимум три раза — иначе это похоже на детскую игру в «последние китайские предупреждения».

Говорить мало, нужны не просто ответные меры. Бить необходимо по военным и правительственным объектам. Что, в конце концов, мешает нам атаковать представителей для начала украинской власти? Нужно бить систематически — так, чтобы головы боялись поднять, а не из спортзалов видео выкладывали.

Тогда будет результат — и Севастополь, и Белгород, и Брянск окажутся под надежной защитой. Это долгий конфликт, мы обязаны в нем победить.

РИА «Новости»

А Севастополь выстоит, потому что это форпост, твердыня, герой — такова воля Бога, и мы, севастопольцы, исполним ее.

Тут нет никакого пафоса. Одна сугубая правда жизни.