Происшествия 21 апреля 2024, 08:20 Спасатели спрогнозировали спад уровня воды в реке Тобол в Кургане МЧС: уровень воды в реке Тобол в Кургане в ближайшие 1-2 дня будет падать Пресс-служба МЧС

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Уровень воды в реке Тобол в ближайшие пару дней будет постепенно спадать. Такой прогноз опубликовала пресс-служба МЧС по Курганской области.

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — указали в сообщении.

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Умеренный рост уровня воды может произойти в Белозерском и в северо-восточной части Кетовского муниципального округа.

Затопления возможны в населенных пунктах Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино Второе, Передергина и Большое Чаусово Кетовского муниципального округа. Под угрозой паводков также находится ряд поселков и деревень в Белозерском муниципальном округе.

Ранее, 20 апреля, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекордной отметки в 997 сантиметров. Губернатор Александр Моор напомнил, что в последний раз такой показатель фиксировался в 2017 году.