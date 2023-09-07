Эксклюзив 07 сентября 2023, 15:22 «Ни в какие рамки». Президент ФВСР — о законности велозаезда по трассе «Скандинавия» Президент ФВСР: у тренера не было права проводить велосипедный заезд по трассе Соцсети

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Крупное ДТП в Ленинградской области унесло жизни двух школьниц, которые приняли участие в велопробеге. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал «360», что у тренера не было разрешения на проведение заезда.

По его словам, тренер группы Юрий Воробейков не получил от школы разрешение на проведение велопробега.

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«Формально по отношению к федеральному закону он мог выезжать на эту трассу и обеспечивать безопасность тренировочного процесса», — ответил Екимов на вопрос о законности мероприятия.

Президент ФВСР выразил негодование по поводу действий тренера группы.

«Вот вы человек опытный или не опытный. Вы своего ребенка поставите на дорогу на Минское шоссе в Москве тренироваться? Ну вот и все. Здесь опыт не нужен, здесь просто нужна голова», — заявил он.

Эксперт также обратил внимание, что по трассе «Скандинавия» часто ездят одиночные велосипедисты, которые таким образом подвергают опасности как себя, так и водителей автомобилей.

«Я сейчас езжу между Питером и Лугой, и я часто вижу отдельных велосипедистов, но они сами по себе едут. Дачники на велосипеде катаются. Но это просто люди, которые не думают головой. Вести туда официальную группу подготовки — это вообще ни в какие рамки не вписывается логики», — заключил президент ФВСР.

Трагедия произошла на трассе «Скандинавия». Водитель фуры врезался в машину, которая сопровождала колонну велосипедистов. В результате аварии погибли две девочки, еще восемь человек получили травмы.