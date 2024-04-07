Эксклюзив 07 апреля 2024, 14:49 «Многие из людей сильно напуганы». Волонтер рассказал об обстановке в Орске Волонтер Гаврилин: из других городов в Орск доставляют воду и продукты питания Пресс-служба МЧС

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Паводок стал неожиданностью для жителей Орска, и многие люди эвакуировались в срочном порядке. Некоторым из пострадавших даже пришлось оставить в домах документы и важные вещи. Об этом «360» рассказал волонтер Максим Гаврилин, участвующий в вывозе людей с затопленных территорий.

Люди находятся в стрессе

Он отметил, что ему самому пришлось поспешно эвакуироваться с семьей с территории Старого города, после чего он начал помогать другим людям.

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«У меня состояние более-менее, потому что я больше думаю здесь о людях. Сестру я вывез, хотя она тоже в таком стрессе. У нее дом остался в Старом городе, и там уже большое затопление», — признался волонтер.

Гаврилов добавил, что многие жители пережили сильное потрясение из-за случившегося наводнения. Большинство горожан пугает чувство неизвестности, а у тех, кто уже потерял дома, наблюдается подавленное состояние.

«Многие из людей сильно напуганы. Много людей в пунктах размещения, кто уже [чувствуют себя] потерянными. У многих дома просто ушли под воду», — подчеркнул мужчина.

Помощь из других городов

Волонтер добавил, что в городе «есть суета», часть людей стремится покинуть Орск, если появляется такая возможность. В то же время на помощь пострадавшим приходят жители соседних городов. Они отправляют в пункты временного размещения воду, продукты и предметы первой необходимости.

«Гуманитарная помощь приходит из других городов. Поставляют воду, продукты питания. Активно действуют волонтеры — они приезжают на пункты размещения», — указал Гаврилин.

РИА «Новости»

Вода продолжает подниматься

По его словам, жители Орска ожидают дальнейшего роста уровня воды в ближайшие дни.

«Знаем, что максимальный пик должен быть на следующей неделе. Вчера ночью, когда я уже дежурил, вывозил людей, высота воды в реке Урал составляла 11 метров», — пояснил он.

Волонтер также предположил, что вода продолжит прибывать на некоторые участки Нового города. Он отметил, что дамбы не могут выдержать такого высокого уровня воды, и она переливается через гидротехнические сооружения.

«Буквально пять минут назад звучала сирена. На Краматорской улице уже разосланы сообщения об эвакуации, а это Новый город. Людей начинают информировать, чтобы они были готовы», — добавил он.

Ранее источник сообщил «360», что вода уже начала затапливать второй участок в Новом городе Орска. По его словам, это произошло из-за пробития дамбы в районе Зеленхоза.