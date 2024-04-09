Эксклюзив 09 апреля 2024, 00:30 Мэр Орска говорил, что с дамбой все в порядке. Грядет народный бунт? Обозреватель «360» Ракитский: жители Орска потребовали отставки мэра Козупицы Телеканал «360»

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После прорыва дамбы в Орске под водой оказался ряд районов, а также несколько поселков, причем пик паводка еще даже не наступил. Пострадавшие жители, не надеясь на помощь властей, надувают лодки и спасают себя и домашних животных от водной стихии. О том, какие проблемы сейчас беспокоят людей, и почему они требуют отправить в отставку мэра города Василия Козупицу, рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский, который некоторое время жил в Орске.

Далее — его прямая речь.

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«Все хорошо»

Выплаты в 100 тысяч рублей, обвинение пострадавших в том, что они игнорировали эвакуацию, их беспокоят мародеры и отсутствие питьевой воды в магазинах, которая разлетается за секунды.

Они благодарят спасателей, которые пытаются хоть что-то сделать с дамбой, на которой стоят — я простонародно процитирую — не жрамши, денно и нощно. Эмчеэсники вывозят людей, возвращаются за животными, помогают им орчане. Простые мужики с моторными лодками, а женщины ревут, потому что не знают, что делать дальше.

Мэр города Василий Козупица отрапортовал 3 апреля, что все хорошо.

Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему. Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, — нормальное явление <…>. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережная. Сейчас такой угрозы нет. Василий Козупица Мэр Орска

В смысле нет?!

Вот это людей и поражает. Орск топило почти каждый год, пока дамбы не было, потом ее построили. Ну как построили — как получилось. Орчане теперь задаются вопросом: а почему не забетонировали? Логично ж укрепить сооружение, или что, такого не было никогда, и Урал не выходил из берегов? И это не мои вопросы, это люди простые спрашивают.

На строительство плотины ушел почти миллиард рублей — большую стройку сдали в 2014 году. Представляете, какие это деньги в то время?

Сам Василий Николаевич на мой звонок не ответил, а его коллеги-чиновники говорят, что глава не Господь Бог и не мог предугадать, что такое случится. А ведь это правда, только зачем было однозначно заявлять, что угрозы не было? И зачем теперь разгонять кейс, что об эвакуации объявили за несколько дней?

В интернете уже создана петиция против градоначальника

Я ни в коем случае не призываю ее подписывать — я обещал вам рассказать, что беспокоит людей по-настоящему. Вот что: они требуют главу города Орска Козупицу снять с поста.

Но в тоже время они признательны спасателям, волонтерам, неравнодушным, которые на своих моторных лодках ходят по Орску и пытаются сделать хоть что-то.

Оренбург тоже в опасности

Ситуация плачевная сейчас не только в Орске, вода подходит к областному центру — уровень почти на отметке девять метров, критический показатель.

В Орске вода выше. Больницы сейчас отменяют плановые приемы, некоторые лечебницы тоже в зоне подтопления, под водой жилые дома. И таких домов — тысячи. Трое человек погибли.

РИА «Новости»

Сколько остались без крыши над головой? И хотя «угрозы не было», вода пришла в район, который называется Новый Город. Его почти никогда не топило, а сейчас и оттуда эвакуируют людей. И у них паника, они не знают, что делать.

Выше по течению Урала — Ириклинская ГРЭС, километров 80 от города, оттуда идет вода, ее необходимо сбрасывать, чтобы плотина выдержала. Пик подтопления, по оценкам специалистов, ожидается 10 апреля.

А пока орчанам ничего не остается, кроме как надувать лодку и становиться настоящими героями.

Проблемы не только в стихии

Те, кому пришлось эвакуироваться, рассказывают жуткие вещи. Некоторые возвращались за вещами — на лодке, разумеется, — и видели огромное количество животных, которых отпускали с привязи. Собаки не убегают, стерегут дома, сидя на крышах. Крупный рогатый скот умирает.

Есть еще одна проблема — мародеры. Одни становятся героями, про других и говорить не хочется. Кто-то в городские чаты пишет, что бесплатно раздает воду, а кто-то завышает цены на аренду жилья.

Вода там, где подтопления нет, бежит из крана — пить не рекомендуют, нашли какой-то вирус, несколько человек отравились. В магазинах за ней очередь, и сегодня стало известно, что крупные ретейлеры завезли бутилированной питьевой воды в четыре раза больше обычного.

Простых людей волнует не официоз. Я надеюсь, у меня получилось вам рассказать, что на самом деле беспокоит орчан. Но они справятся, им только помочь надо, а не говорить, что угрозы не было.