Эксклюзив 09 ноября 2022, 21:07 «Люди ему верили и любили. Это было взаимно». Рогов — о гибели Стремоусова Член ВГА Запорожской области Рогов: Стремоусов сыграл яркую, как вспышка, роль РИА «Новости»

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В ДТП под Геническом в Херсонской области 9 ноября погиб замглавы региона Кирилл Стремоусов. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «360», что дружил с погибшим и чувствовал в нем родственную душу.

Родственные души

Рогов познакомился с политиком весной 2022 года, однако было ощущение, что они знали друг друга давно. Стремоусова член Запорожской ВГА считал близким человеком и не только работал, но и думал с ним в одном направлении.

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«Ощущение, что знакомы были давно. Потому что на вещи смотрели одинаково, вместе действовали. Сложно найти, когда тебе 45 лет, родственную душу, с которой ты многие вещи ощущаешь, чувствуешь и оцениваешь одинаково. Часто общались, созванивались, пересекались. Обсуждали, вместе вели информационную составляющую по нашим регионам, я от Запорожской области, он — от Херсонской», — отметил Рогов.

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Он помог Стремоусову в свое время запустить Telegram-канал. Замглавы Херсонской области создавал его по рекомендациям и требованиям коллеги. Рогов вспомнил, как вместе с погибшим сделал общий снимок около памятника «Вежливым людям» в Симферополе. С тех пор Telegram-канал Стремоусова быстро набрал более 100 тысяч подписчиков.

«Мы были абсолютно близки по возрасту — у нас три недели разница. И по многим другим ощущениям и взглядам на будущее нашей родной южнорусской земли. Он был типичным образцом пассионарного южнорусского человека, в котором много энергии, солнца наших широт и возможности без громких слов служить своим землякам, близким и налаживать иную жизнь. Он не боялся не просто общаться с людьми, он как никто другой из чиновников бывал постоянно на передовой во всех смыслах — и военной, и информационной. Люди ему верили, любили, это было взаимно. Настоящий нормальный русский человек, часть русского мира наших южных краев», — подчеркнул член ВГА Запорожской области.

Счастливый отец и любимый муж

Рогов признался, что с трудом говорит о гибели коллеги. Стремоусов был счастливым отцом и любящим и любимым мужем. У погибшего остались пять детей.

«Ждал шестого — мальчика очень хотел. Был уверен, что он продолжит его дело в том числе. Тяжело, это большая потеря. А всем нашим врагам, которые любят танцевать на могилах и всячески глумиться над памятью ушедших людей, могу сказать: есть хорошее выражение „Они убивали нас, но не знали, что мы — семена“. В контексте Кирилла — он заложил куда больше этой основы. <...> Нелепое ДТП… Но тем не менее Кирилл сыграл свою роль — яркую, как вспышка», — сказал Рогов.

Возвращение русских земель необратимо

По мнению политика, врагам нужно знать и понимать, что процесс возвращения и интеграции русских земель необратим. Кто бы не хотел и не пытался препятствовать этому — ничего не получится.

«Все равно мы будем все вместе с Россией, потому что это воля народа, воля миллионов русских людей, которые пока находятся в условиях оккупации на постукраинском пространстве, но однозначно вернутся в Россию вместе со своей землей», — заключил он.

Стремоусов погиб в ДТП на трассе под Геническом. Предположительным виновником аварии назвали водителя грузовика. По предварительным данным, мужчина за рулем фуры совершил опасный маневр. Водитель политика попытался избежать удара, но не справился с управлением. От столкновения у внедорожника Стремоусова оторвало бронекапсулу от шасси.