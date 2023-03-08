Происшествия 08 марта 2023, 17:07 Избили и закатали в ковер. Что известно о гибели пациента реабилитационного центра в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациента рехаба в Саратове РИА «Новости»

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Сегодня стало известно о смерти 25-летнего пациента реабилитационного центра «Новая жизнь» в Саратове Руслана М. СМИ пишут, что парень долгое время подвергался пыткам. «360» собрал всю имеющуюся информацию о происшествии.

Что случилось

По данным Telegram-канал Shot, над пациентом регулярно издевались девять человек. На этот раз молодого человека избили, завернули в ковер. Его заклеили скотчем, чтобы пациент не мог выбраться, и оставили на морозе. В результате парень умер от переохлаждения через несколько часов. На его лице, руках и ногах обнаружили множественные ссадины.

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Правоохранители задержали ранее судимого директора реабилитационного центра и его консультанта. Семерых пациентов, которых заподозрили в издевательствах над Русланом М., отправили под подписку о невыезде. У многих из них тоже есть уголовное прошлое.

Что известно о пациенте

Руслан М. провел в реабилитационном центре четыре месяца. Он лечился от наркотической зависимости. Еще через полтора месяца парня планировали выписать, сообщило издание Ura.ru.

РИА «Новости»

Как стало известно Telegram-каналу «112», родные могли общаться с ним только по телефону, личные встречи были под запретом. Молодой человек рассказывал, что с ним все хорошо и конфликтов ни с кем нет.

Но на самом деле все было, видимо, не так радужно. По информации СМИ, молодого человека несколько раз били, связывали, приковывали к кровати.

После задержания директора центра постояльцы решились рассказать полицейским, что происходило в стенах учреждения.

О рехабе

Учреждение «Новая жизнь» позиционирует себя как центр терапии зависимости. На сайте утверждается, что у него есть все необходимые сертификаты для лечения наркомании и алкоголизма и центр работает по ГОСТ, в соответствии со всеми санитарными и противопожарными нормами. В учреждении работают наркологи, психиатры, психологи и консультанты по химической зависимости. Пациентам проводят детоксикацию, полный курс реабилитации, социальной адаптации.

Сейчас реабилитационный центр приостановил работу, пациентов забрали или направили в другие клиники.

Следователи изучают показания очевидцев, написал портал Life. Уголовные дела возбудили о причинении смерти по неосторожности и незаконном лишении свободы.