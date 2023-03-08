Криминал 08 марта 2023, 15:26 Пациент саратовского реабилитационного центра умер от пыток — СМИ Shot: пациента саратовского реабилитационного центра избили и оставили умирать на морозе freepik

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В саратовском реабилитационном центре «Новая жизнь» умер пациент, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, 25-летнего молодого человека избили, после чего завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили умирать на морозе.

Источники рассказали, что к регулярным истязаниям пациента причастны девять человек, среди которых имеющий судимость директор центра и его консультант. В избиениях принимали участие еще семь человек — это постояльцы, часть которых тоже имеет криминальное прошлое.

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После очередных издевательств мужчина умер. По данным издания, его вновь избили, завернули в ковер, а чтобы жертва не смогла выбраться, заклеили его скотчем. В таком состоянии пациента вынесли на мороз, через несколько часов он скончался от переохлаждения. На его лице, руках и ногах позже обнаружили множественные ссадины. Правоохранители возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

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Ранее в Саратове обнаружили тело 64-летнего мужчины, сообщило издание Nation news. Следователи установили, что между ним и его 32-летним знакомым случилась ссора, после чего пенсионера избили, изнасиловали, а после убили.

Житель Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве товарища. По версии следствия, мужчине не понравилось, что его знакомый распивал алкоголь, и ударил его ножом.