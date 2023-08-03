Эксклюзив 03 августа 2023, 01:26 «Хотел проучить». Родственница бросившего нож в пасынка мужчины предположила из-за чего начался конфликт Родственница бросившего нож в пасынка мужчины в Подмосковье назвала ситуацию случайностью Телеканал «360»

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Жителя городского округа Мытищи задержали за ранение ножом семилетнего сына своей сожительницы. Бабушка матери пострадавшего ребенка рассказала «360», что мужчина часто выпивал, но агрессии по отношению к детям никогда не проявлял.

«Хотел пригрозить»

По словам пенсионерки, ее внучка со своим сожителем были выпившие. Собеседница «360» отметила, что точно не знает, с чего начался конфликт, но предположила, что дети могли не слушаться своего отчима.

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«Он им приготовил поесть, а они есть сразу не сели. Он был выпивший, наверное, хотел проучить. Это случайно получилось. Пригрозить хотел», — предположила женщина.

Она отметила, что ее внучка живет с этим мужчиной уже около двух лет, и ранее за ним не замечали агрессивного поведения. Но отчим ее правнуков, по словам пенсионерки, часто выпивал. Женщина много раз просила его бросить эту пагубную привычку, но мужчина ее не слушал.

«Правда, он старался, он для ребят и готовил. А когда я пришла из леса, смотрю, у них пельмени в три тарелки разложены. Он их наверное сажал есть, а они бесились, играли», — предположила пенсионерка.

Соседка семьи Анна также рассказала «360», что хорошо знает мальчиков. Когда она утром идет на работу, дети вместе с бабушкой выходят в школу.

«Агрессии не видела»

«Мальчики гиперактивные, но мы с ними нашли общий язык. Всегда, покуда едем, общаемся, я стараюсь их чем-то угостить», — рассказала Анна.

Дети, по ее словам, улыбчивые и доброжелательные. Бабушка их всегда отводит в школу, а вечером гуляет. По словам соседки семьи, бабушка мальчиков признавалась, что дети гиперактивные.

Главу семейства Анна раньше видела, но лично с ним не знакома. Его сожительницу знает давно, поскольку женщина здесь выросла. Говоря о том, проявлял ли мужчина агрессию по отношению к детям, соседка семьи сказала, что не видела никогда таких ситуаций.

«Я просто видела, что они вместе выходили из подъезда, шли куда-то гулять в парк или куда-то еще. Такой агрессии я не видела», — сказала собеседница «360».

Пресс-служба подмосковного главка СК ранее сообщила, что мужчина после распития алкоголя бросил нож в сторону маленького сына своей сожительницы. Ребенка госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.