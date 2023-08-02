Криминал 02 августа 2023, 15:17 Пьяный россиянин бросил нож в семилетнего пасынка из-за поднятого шума Подмосковный СК сообщил о задержании ранившего ножом ребенка жителя Мытищ РИА «Новости»

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Жителя городского округа Мытищи задержали за ранение ножом семилетнего ребенка. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

По данным ведомства, подозреваемый после распития алкоголя бросил нож в сторону маленького сына сожительницы. Раненого ребенка срочно госпитализировали. После оказания медицинской помощи врачи заявили, что угрозы жизни и здоровью мальчика нет.

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Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

По данным «Московского комсомольца», задержанный пытался переложить вину на старшего сына своей сожительницы. Мальчик в ходе общения с криминалистами заявил, что случайно ранил ножом младшего брата во время игры. Ребенку не поверили инспекторы по делам несовершеннолетних, которые смогли разговорить мальчика. Он признался, что взять вину его заставил отчим.

Выяснилось, что нетрезвому мужчине не понравились шумные игры мальчиков. Сначала он только отшлепал детей, а когда те продолжили играть, схватился за нож. Одних угроз пьяному показалось недостаточно, и он бросил оружие в младшего ребенка, ранив его в районе подмышки.

По информации издания, семья считается неблагополучной и состоит на учете из-за злоупотребления алкоголем и антисанитарии в квартире.