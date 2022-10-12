ФСБ раскрыла подробности расследования теракта на Крымском мосту | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Зерновая сделка под вопросом. Украина использовала порт Одессы в подготовке теракта на Крымском мосту Политолог Дудчак: теракт на Крымском мосту поставил под угрозу зерновую сделку Источник фото: РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности отчиталась о расследовании теракта на Крымском мосту. Взрывчатку, предположительно, морем привезли из Одессы. По мнению экспертов, сделать это могли только в рамках так называемой зерновой сделки, которую теперь Россия может аннулировать.

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Кто готовил теракт на Крымском мосту

Организатором взрыва на мосту через Керченский пролив, как установили ФСБ и Следственный комитет России, стало главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. В частности, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

В подготовке теракта, по данным силовиков, участвовали трое граждан Украины — 43-летний Денис Ковтач, 47-летний Михаил Цюркало и 51-летний Роман Соломко; двое граждан Грузии — Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван; один гражданин Армении — 37-летний Артур Терчанян, а также пять россиян, имена которых не называют.

К утру 12 октября российские спецслужбы задержали восьмерых подозреваемых из двенадцати. Их деятельность на всех этапах контролировал и курировал сотрудник ГУР Украины, представлявшийся причастным к преступлению как Иван Иванович.

Он использовал виртуальный анонимный номер, купленный через интернет, и телефон, зарегистрированный на 34-летнего гражданина Украины Сергея Андрейченко, заявили в ФСБ.

Схема подготовки к теракту

По данным следствия, груз со взрывчаткой закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, общий вес составил более 22 тонн. Бомбу отправила киевская компания ООО «Транслогистик» из порта Одессы в болгарский порт в городе Русе в начале августа. Принимала его компания Baltex Capital S.A.

Оттуда взрывчатку переправили в грузинский порт Поти, а потом — в Армению. В Ереване груз растаможили по правилам Евразийского экономического союза в терминале «Трансальянс», где подменили документы. В новых бумагах отправителем указали армянскую фирму «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получить отправление должно было московское ООО «Лидер».

В Россию рулоны с пленкой привезли 4 октября через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на зарегистрированной в Грузии фуре DAF, а спустя два дня разгрузили на оптовой базе в Армавире, Краснодарский край.

Уже на российской территории документы на груз со взрывчаткой снова подменили. Отправителем теперь значилось ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем — несуществующая фирма в Крыму. Седьмого числа бомбу отправили в Симферополь на грузовике, за рулем которого был россиянин Махир Юсубов 1971 года рождения.

ФСБ опубликовала кадры досмотра автомобиля на въезде на Крымский мост. На них видно, как водитель открывает двери прицепа, сотрудник полиции заглядывает внутрь и на этом завершает осмотр. Вся процедура заняла несколько секунд.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-разведчик Александр Михайлов объяснил «360», что такая система проверки — норма для гражданских грузов. Прежде всего на постах смотрят на документы, а содержимое оценивают только визуально.

«Как правило, внимание на тот или иной груз обращают, когда есть оперативная информация. Если ее нет, машина досматривается в общем порядке», — подчеркнул он.

Пока не известно, знал ли водитель о том, что в рулонах с пленкой спрятана взрывчатка. Детонация произошла рано утром 8 октября, когда грузовик проходил по Крымскому мосту.

Старая схема

Александр Михайлов в беседе с «360» подчеркнул, что схема, по которой действовали злоумышленники, не нова. По словам эксперта, аналогичным способом пользовались промышленные контрабандисты еще в 90-х: отправляли грузы в разные города и каждый раз меняли документы на него.

«В результате на таможенный пост на границе приходила не радиоаппаратура или стратегическое сырье, которое отправляли, а какие-нибудь отходы металлургического производства. Такая схема, когда размывался субъект, действовала достаточно долго», — рассказал он.

При этом Telegram-канал «Политика страны» обратил внимание на то, что, если груз со взрывчаткой вышел из одесского порта в августе, переправлять его на корабле могли только в рамках так называемой зерновой сделки. Это, по мнению украинского экономиста и политолога Александра Дудчака, угрожает аннулированием договоренностей, ведь турецкая сторона должна была контролировать грузы, выходящие из украинских постов.

Случившееся ставит под вопрос продолжение всей зерновой сделки. Давно вызывает сомнения ее целесообразность — мы убедились, что декларируемые цели совершенно не преследуются теми, кто их заявлял Александр Дудчак.

Дудчак подчеркнул, что украинское зерно преимущественно отправляют в Европу, а не в беднейшие страны по миссии ООН. Причем экспорт российского зерна и удобрений, которому обещали не препятствовать в рамках договора, до сих пор затруднен западными санкциями.

«Здесь явно было преступление, совершенное „под крышей“ этой зерновой сделки. Не имеет смысла ее продолжать. Ее можно остановить только из-за того, что она используется для террористических атак», — заключил политолог.

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