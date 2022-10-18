Фейк: упавший в Ейске военный самолет летел на Украину | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 14:14 Фейк: упавший в Ейске военный самолет летел на Украину В Минобороны опровергли фейк о том, что упавший в Ейске Су-34 летел на Украину РИА «Новости»

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В Сети распространяют фейк о том, что разбившийся во дворе жилого дома в Ейске Су-34 летел «бомбить Украину». «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Истребитель-бомбардировщик Су-34, накануне потерпевший крушение по дворе жилого многоэтажного дома в городе Ейске, летел в зону российской спецоперации, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале. Автор поста утверждает, что после падения и возгорания топлива самолет «начал детонировать».

Правда

Российское Министерство обороны вскоре после катастрофы выпустило заявление, в котором подчеркивается, что разбившийся Су-34 выполнял учебный полет без боекомплекта. Он упал при наборе высоты.

На видео с места ЧП, по данным СМИ, слышны звуки разрывов. Это могли детонировать снаряды от пушки, которые не разряжают на время тренировочных полетов, или, как отмечали в военном ведомстве, штатные тепловые ловушки.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.