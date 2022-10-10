Фейк: теракт на Крымском мосту совершили с помощью лодки | 360°

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Фейк: теракт на Крымском мосту совершили с помощью лодки

Сообщения о том, что теракт на Крымском мосту совершили с помощью лодки, назвали фейком

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На видео с моментом взрыва на Крымском мосту можно разглядеть лодку, с помощью которой и удалось осуществить теракт, сообщили некоторые СМИ. «360» выяснил, почему это фейк.

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Фейк

Теракт на Крымском мосту совершили с помощью лодки, которую можно увидеть на видео непосредственно перед взрывом. Такую недостоверную информацию распространили некоторые СМИ.

Правда

На самом деле, подозрительный объект на видео — обычная пена от волны, разбившейся об опору моста. По данным метеослужб, утром 8 октября в Керченском проливе было ветрено, порывы достигали 15 метров в секунду. Море штормило, высоту ветровых волн оценили в полтора метра.

Камера, которая запечатлела момент взрыва, смотрит на север. На видео заметно, как рябь на воде двигается справа налево, со стороны Таманского залива в сторону Керченского пролива. Перед ЧП из-под моста появляется волна, двигающаяся под таким же углом, что и морская зыбь.

Национальный антитеррористический комитет сообщал, что теракт на автомобильной части Крымского моста произошел в 06:07. Причиной стал подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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