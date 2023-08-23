Происшествия 23 августа 2023, 21:38 Рогову подтвердили гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе Рогов сообщил, что ему подтвердили гибель Пригожина при крушении самолета Pxhere

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Председателю движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову подтвердили гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что вместе с Пригожиным на борту находился его коллега Дмитрий Уткин. Он тоже погиб, добавил председатель «Мы вместе с Россией».

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«Только что общался с выдающимися „музыкантами“, они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», — написал председатель движения.

Частный самолет Embraer Legacy, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, упал рядом с населенным пунктом Куженкино Бологовском районе Тверской области.

Согласно данным Telegram-канала Baza, лайнер принадлежал Пригожину. В ТАСС со ссылкой на Росавиацию уточнили, что имя основателя ЧВК «Вагнер» значилось в списках пассажиров.