Эксклюзив 19 апреля 2024, 16:33 «Это было бесконечно». Во Владивостоке стафф несколько раз набросился на женщину Пострадавшая от укусов жительница Владивостока назвала неадекватной хозяйку пса

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Бойцовская собака породы стафф регулярно набрасывается на жителей Владивостока и без труда раздирает чужие одежду и вещи. О том, кто является владельцем собаки и как на происходящее реагируют окружающие, «360» рассказала местная жительница Мария, которую пес кусал несколько раз.

Неуправляемая собака

Женщина отметила, что животное выгуливают без намордника, и агрессивный пес этим активно пользуется. Она объяснила, что в первый раз он напал на нее в лифте, набросившись сзади и разорвав рюкзак.

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«Мне кажется, это было бесконечно, когда эта собака меня драла», — сообщила жительница Владивостока.

Когда пострадавшая сделала хозяйке собаки замечание, та только ей нахамила в ответ.

«Она говорит: „Это ты сама порвала. Что ты мне предъявишь, чего ты хочешь от меня?“», — сообщила местная жительница.

Мария добавила, что второй случай произошел совсем недавно: животное кидалось на маленькую собаку, которую она держала на руках.

«Она бежала, а я свою собаку схватила на руки, и та бегала вокруг меня и драла. Потом прибежала хозяйка и еще минут 10 не могла ее поймать», — подчеркнула женщина.

Она отметила, что пес набрасывался и кусал так, что разорвал ей и куртку, и кофту под ней. После этого случая Мария пришла в отдел полиции и написала заявление на владелицу неуправляемого животного. Жительница Владивостока призналась, что сама очень любит собак и умеет с ними ладить, но в случае с этим стаффом опыт дрессировок никак не помогал.

«Но это было вообще бесполезно. Когда она начала меня драть, я просто кричала „Помогите!“ на весь двор. Поняла, что на нее ничего не действует», — указала пострадавшая.

Телеканал «360»

Пес дикий из-за его хозяев

По ее словам, хозяйка не занимается своим питомцем и не видит проблемы в том, что собака кидается на людей и портит вещи.

«Это очень тяжело, потому что женщина неадекватная абсолютно», — отметила пострадавшая.

Она пояснила, что пес молодой, и владелица не может его удержать даже в том случае, когда он на поводке. Женщина добавила, что от агрессивного питомца страдают все соседи, на них пес тоже регулярно бросается.

«Инцидентов много, соседи высказываются, но все писали заявления и у них та же самая ситуация: только бумажка приходит, и все», — пожаловалась Мария.

Она напомнила, что в доме живет много семей с детьми, которые могут серьезно пострадать из-за стаффа.

Ранее пес напал на ребенка в Иркутсской области. Бродячее животное вцепилось в одежду мальчика, кусало его и таскала его по двору.