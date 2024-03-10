Происшествия 10 марта 2024, 11:16 Мужчины с трудом отбили ребенка от набросившейся на него собаки под Иркутском «Инцидент Иркутск»: в деревне Ширяева собаки напали на ребенка Freepik

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В Иркутской области собаки едва не загрызли ребенка. Видео с моментом нападения животных опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

По данным издания, агрессивная крупная собака вцепились в ребенка и таскала его за одежду по двору в деревне Ширяева.

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На кадрах ролика видно, что на помощь ребенку прибежал мужчина. Однако в одиночку отбить мальчика он не смог, так как в руках у него ничего не было.

Автор видео уточнил журналистам сайта irk.kp.ru, что схватил палку и направился к ребенку, чтобы отогнать пса.

Животное переключилось на взрослого, и мальчик смог убежать.

В пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области сообщили, что после случившегося возбудили уголовное дело. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства ЧП.

Ранее в Германии прибывшие на вызов полицейские нашли в доме истекающего кровью пенсионера без гениталий. Мужчина мог пострадать от нападения своей собаки.