Эксклюзив 04 сентября 2023, 14:47 Держит в страхе всю детвору. В Карпинске подросток избил мальчика-инвалида Источник «360»: подросток в Карпинске избил ребенка-инвалида на детской площадке

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В городе Карпинске Свердловской области подросток жестоко избил мальчика-инвалида. Напавший держит в страхе всю детвору, рассказали «360» местные жители.

Информация об избиении ребенка поступила в правоохранительные органы 4 сентября. По данным Следственного комитета России, подросток несколько раз ударил мальчика-инвалида ногами по голове и спине. Жительница Карпинска Наталья рассказала, что нападавший ранее избил ее сына, который гулял с другом.

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«Синяков, ничего так такого не было, но испуг он получил. Поэтому он сейчас не выходит никуда», — поделилась женщина.

Тогда мальчикам удалось отбиться от злоумышленника, отметила Наталья. Она подтвердила, что подросток держит в страхе всю местную детвору и нападения с его стороны — не единичный случай. Об этом же сообщила еще одна жительница Карпинска по имени Кристина.

«Он там каждого и всех избивает. То задирается, то камнями кидает, то палками пытается избивать. Также одного мальчика в живот пинал, душить пытался», — рассказала она.

Подросток приставал и к сыну Кристины. Однако ребенок гулял со старшим братом, который мог за него заступиться, поделилась женщина. Ее младшая дочь, которая тоже видела нападки со стороны злоумышленника на других детей, рассказала, что подросток пристает к ним «просто так».

Следственный комитет организовал проверку по факту избиения мальчика-инвалида. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося, после чего следователи примут необходимое решение, сообщили в СК РФ по Свердловской области.

Ранее на одной из детских площадок на юго-западе Москвы мужчина избил подростка. Находившиеся рядом взрослые вступились за ребенка и немедленно обратились в правоохранительные органы.