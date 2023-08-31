Криминал 31 августа 2023, 17:06 Мужчина избил подростка на детской площадке на юго-западе Москвы СК Москвы начал проверку после избиения мужчиной подростка на детской площадке РИА «Новости»

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На одной из детских площадок на юго-западе Москвы мужчина применил физическую силу к подростку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, взрослые, находившиеся рядом, вступились за ребенка и немедленно обратились в правоохранительные органы. Сотрудники СК начали проверку.

В настоящее время организована доследственная проверка по ст. 213 Уголовного кожекса Российской Федерации («Хулиганство»). Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве

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