31 августа 2023, 17:06
Мужчина избил подростка на детской площадке на юго-западе Москвы
СК Москвы начал проверку после избиения мужчиной подростка на детской площадке
На одной из детских площадок на юго-западе Москвы мужчина применил физическую силу к подростку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, взрослые, находившиеся рядом, вступились за ребенка и немедленно обратились в правоохранительные органы. Сотрудники СК начали проверку.
В настоящее время организована доследственная проверка по ст. 213 Уголовного кожекса Российской Федерации («Хулиганство»). Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве
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