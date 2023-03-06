Происшествия 06 марта 2023, 15:37 Рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Сахалине. Что нужно знать, отправляясь на зимнюю рыбалку Инструктор по выживанию Макеев: перед рыбалкой на льду надо оповещать МЧС РИА «Новости»

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В Сахалинской области более 40 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины. Обошлось без жертв — сотрудники МЧС смогли доставить всех любителей зимней ловли на берег. Однако такие ситуации не всегда заканчиваются хорошо. Яркий пример тому — ЧП в Калининградской области в 1994 году, когда погибли почти 50 человек. «360» узнал, как не оказаться в подобной ситуации и что делать, если все-таки застрял на дрейфующей льдине.

О рыбаках, которые застряли на дрейфующей льдине в Сахалинской области, стало известно утром 6 марта. Поначалу в МЧС заявили, что речь может идти о 15 людях, впоследствии их число выросло до 45.

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В 07:16 по московскому времени (15:16 по Сахалину) МЧС в Telegram-канале сообщило, что начались работы по спасению.

«Льдину с любителями зимней рыбалки оторвало в районе села Лесное. На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов», — уточнили в ведомстве.

На место прибыли спасатели, сотрудники госинспекции по маломерным судам, а также вертолет Ми-8.

Спасательную операцию проводили в сложных погодных условиях и при сильном ветре. Льдина успела отдалиться от линии отрыва на 1,5-2 километра. Спасти любителей зимней рыбалки удалось на вертолете.

Сначала с дрейфующей льдины эвакуировали 40 человек, работы по поиску остальных рыбаков продолжили. В 10:32 по московскому времени (18:32 по Сахалину) на берег доставили всех 45 человек.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Везет не всем

Рыбаки часто оказываются на дрейфующих льдинах. Не только жителей Сахалина спасли 6 марта — рыбака-экстремала из Хабаровского края на оторвавшейся льдине унесло в середину бухты Мучка. Его заметил экипаж буксира «Дальтрансугля», который был неподалеку. Мужчину успешно вернули на берег.

Пятого марта 12 человек оказались на отколовшейся льдине в Казахстане. Их удалось быстро эвакуировать, к моменту прибытия МЧС льдину унесло от берега на 30 метров. Двадцать восьмого февраля в Ленобласти с дрейфующих льдин вызволили 25 человек и собак, а 25-го числа рыбаков с оторвавшейся льдины спасли в Твери.

«В большинстве ситуаций людей спасают с привлечением спецтехники: вертолетов, техники на воздушной подушке. Это все благополучно заканчивается», — рассказал «360» инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев.

Однако не всегда операции по спасению завершаются успешно. В 2016 году во Владивостоке двух рыбаков унесло на льдине: один смог выбраться самостоятельно, а второй утонул до прибытия спасателей.

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

В 2000 году на Ладожском озере на дрейфующих льдинах оказались сразу около 1000 рыбаков. Их эвакуировали в течение двух дней — ночью спасательные работы пришлось прекратить из-за плохих погодных условий и слабой видимости. Некоторые попытались доплыть до берега на надувных лодках, но из-за паники в них пытались залезть сразу слишком много рыбаков. В результате лодки тонули от перегруза — так погибли восемь человек.

Лучше всего опасность зимней рыбалки на нестабильном льду показывает трагедия, произошедшая 13 марта 1994 года в Калининградской области. Тогда оторвавшаяся льдина унесла несколько сотен рыбаков в Куршский залив. Погиб 51 человек.

Правила придуманы не для спасателей

В МЧС постоянно напоминают правила зимней рыбалки. Во-первых, нельзя выходить на серый, матово-белый или желтоватый лед — это значит, что он слишком тонкий и может не выдержать вес. Еще один показатель слабого льда — трещины и большое количество пузырьков.

Михаил Макеев добавил, что выходить на лед опасно, если есть признаки того, что он тает и откалывается.

«Достаточно просто посмотреть и понимать, что далеко заходить не надо, если плохие погодные условия, если есть какие-то отколотые льдины вдалеке, то лед тоже небезопасен. Потому что если там откололся, рано или поздно все это дойдет до берега. Велика вероятность, что человек, зайдя максимально близко к месту раскола льдины, испытывая азарт и жажду наживы, решит выйти на лед как можно дальше от берега, он может также отколоться и уйти дрифтовать», — объяснил собеседник «360».

Рыбаки должны осознавать риски и понимать, что льдина может отколоться, добавил инструктор по выживанию.

По-хорошему надо оповещать МЧС перед своим выходом на лед, иметь средства связи, если это какие-то удаленные регионы, то средства спутниковой связи. Жизнь в любом случае стоит дороже, чем покупка или аренда телефона со спутниковой связью. Михаил Макеев

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн отметил, что на Сахалине льдины часто отрываются, когда ухудшается видимость. Из-за тумана обнаружить такую льдину очень трудно, потому что локатор плохо замечает людей — особенно если они боятся стоять, поэтому сидят на корточках или лежат.

Фото: Когалымский пожарно-спасательный гарнизон

«Многие на Сахалине об этом знают и таскают с собой сигнал охотника — маленькие ракеты, которые продают совершенно свободно. Они подают световые сигналы, чтобы рыбаков можно было найти по свету. Есть еще такая штука — патрончик, похожий на детскую хлопушку. Его поджигают — он очень ярко горит и дает дым. Они бывают ночные, дневные и тоже помогают найти этих рыбаков», — рассказал Гофштейн.

При выходе на лед всегда с собой должны быть термос с горячим чаем, теплые вещи, средства защиты от ветра, добавил Макеев

Александр Гофштейн подчеркнул, что люди, которые рыбачат на льду, обычно одеваются правильно и берут с собой еду.

Единственное, чего у них, как правило, не бывает — это спасательных жилетов. Если начнет раскалываться льдина или биться об другую льдину, они попадают в воду. Шансов выжить в воде какое-то время у них очень мало, но они все-таки есть, если есть жилет. Потому что махать руками и ногами — это 10-15 минут, и даже в самой теплой одежде холод пробьет. Александр Гофштейн

Нарушителей надо наказывать

Спасатели ставят на водоемах знаки «Не заходите на лед», как только начинается таяние и возникают риски отрыва льдин, напомнил Гофштейн. Но не все прислушиваются к предупреждениям и все равно отправляются на зимнюю рыбалку.

Пресс-служба МЧС

«Их начинают спасать, на это идут не средства. Черт бы с ними, с этими вертолетами и снегоходами, но идут рисковать жизнью люди, которым это все не нужно, они не за корюшку служат. Нельзя пренебрегать правилами безопасности и нарушать то, что направлено на сохранение жизней», — заявил спасатель.

Макеев предложил ввести ответственность для спасенных рыбаков.

«Мое мнение: таких людей, спасенных, надо наказывать рублем. Информировать население, вносить законопроект. Если спасли — будь добр, заплати за свое спасение, за потраченный человеческий ресурс и так далее», — заключил он.