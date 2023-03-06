Происшествия 06 марта 2023, 11:03 Ветер унес льдину с рыбаком-экстремалом в Хабаровском крае МЧС: спасатели помогли рыбаку-экстремалу в бухте в Хабаровском крае

Читать 360tv в

Любитель зимней рыбалки едва не погиб в бухте Мучка в Хабаровском крае. Льдина, на которой он находился, разломилась, и ее унесло на середину бухты, однако мужчину удалось спасти, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. Появилось видео с места происшествия.

В ведомстве пояснили, что на побережье Татарского пролива и Охотского моря в марте наступает сезон отжимных ветров — припай (вид неподвижного льда в морях, океанах и их заливах вдоль берегов) ломается и его выносит в море. Вопреки предупреждениям МЧС некоторые рыбаки выходят на лед и подвергаются опасности. Сегодня ветер на побережье достаточно сильный. Там, где лед был в трещинах и разломах, его быстро выносит в море.

Реклама

Льдину, на которой находился рыбак, разломило в результате ветра и течения и стало относить к середине бухты. Однако неподалеку находился буксир «Дальтрансугля», и экипаж вовремя пришел на помощь.

Реклама

Рыбакам напомнили о необходимости слушать прогнозы погоды и тщательно выбирать места для увлечения. На лед выходить пока нельзя, а выезжать на транспорте — тем более. На реках и озерах тоже разрушается лед, появляются промоины.