Добровольцев расстреляли на учебном полигоне в Белгородской области: подробности | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 21:27 Военное стрельбище стало местом убийства. Бестолковщина при приеме добровольцев дала горькие плоды Генерал-майор ФСБ Михайлов заявил, что военкоматам необходима цифровизация Фото freepik.com

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Учебные стрельбы на полигоне в Белгородской области закончились гибелью более десятка солдат. Пока следователи еще разбираются в причинах. Однако уже можно точно сказать, что немалая часть вины лежит на «бестолковщине» и спешке при частичной мобилизации, а также технической отсталости военкоматов.

Бойцы погибли на учебных стрельбах

15 октября на полигоне Западного военного округа в поселке Солоти Белгородской области на занятиях по огневой подготовке двое граждан стран СНГ открыли огонь из пулеметов по добровольцам-контрактникам одного из подразделений. Погибли 11 человек, еще 15 получили ранения, их госпитализировали.

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Во время нападения на полигоне находилось порядка 100 мобилизованных россиян, уточнил Telegram-канал «Сигнал». Нападавших удалось быстро уничтожить ответным огнем, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

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Предварительно расстрел военнослужащих был квалифицирован как теракт, хотя также не исключена и версия о конфликте с сослуживцами на почве религии. Расследование чрезвычайного происшествия уже начало Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

Фото freepik.com

Теракт или оскорбление верующих

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов в разговоре с «360» отметил, что прокуратура пока не дает квалификации этого преступления, выясняя все детали.

Есть версия, что виной нападения стал какой-то межрелигиозный фактор: якобы над устроившими стрельбу мужчинами смеялись сослуживцы и оскорбляли Аллаха. Если дело обстояло именно так, уточнил Михайлов, то нападение не теракт, а убийство двух и более лиц.

«К сожалению, в наше время толерантность просто на нулевой отметке. Даже люди, которые выполняют какие-то государственные функции, иногда нарушают границы, которые переступать нельзя. Причем нельзя даже не из-за соблюдения закона, а с точки зрения морали», — отметил генерал-майор.

Он добавил, что проведение стрельб регламентируется огромным количеством нормативных актов, все расписано буквально по пунктам, начиная от команд, заканчивая действиями людей и мерами безопасности. Если следовать этим инструкциям и приказам, никаких нарушений, которые привели бы к трагедии, быть просто не могло.

«Похоже, что все форс-мажорные обстоятельства были связаны с каким-то там внутренним взрывом. При этом сам факт ЧП — серьезный повод для того, чтобы задуматься: а где гарантии, что в военную часть реально не попадет вместо добровольца специально засланный казачок?» — спросил Михайлов.

Военкоматам нужна цифровизация

Михайлов отметил, что президент России Владимир Путин очень верно охарактеризовал проблемы при частичной мобилизации «бестолковщиной». Из-за неразберихи и спешки призванные на военную службу не проходят необходимого освидетельствования у психиатра и нарколога. Да и сама система работы военкоматов уже давно безнадежно устарела.

«У военкомата, по моим представлениям, вся данные о состоящих на учете должны быть в электронном виде и соответственно коррелироваться с другими базами данных. Человек умер — автоматически снимается с учета. Попал в наркологическую клинику — в его файлах появляется эта информация», — пояснил генерал-майор.

Фото freepik.com

По его словам, причина технической отсталости в том, что по окончании холодной войны государство перестало заниматься армией. Это привело к тому, что сегодня в военкомате есть максимум один офицер, все остальные — гражданские люди. И далеко не везде ведется правильный учет призывников и отслуживших военную службу.

«Раньше, когда человек приходил человек на работу, он подавал кадровику свои документы и военный билет. И кадровик информировал военкомат, что такой-то человек работает на каком-то предприятии. Это сразу снимает много вопросов, например понятно, служил ли он в армии, распространяется ли на него бронь», — рассказал Михайлов.

Он отметил, что цифровизация могла бы существенно облегчить работу военкоматам. Базы данных помогли получать актуальную информацию о тех, кто годен к призыву, по необходимым параметрам можно было бы подбирать подходящих кандидатов для частичной мобилизации. Однако в итоге военкомам приходиться бегать и ловить уклонистов.

Однако пойманные россияне, которые хотели избежать частичной мобилизации, могут представлять опасность, отметил Михайлов. Сомнительно, что от них будет много толку на передовой, а вот морально разложить половину воинской части умелыми манипуляциями и демагогией они могут.