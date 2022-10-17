Нижегородские власти сообщили о гибели своих контрактников в Белгородской области | 360°

Криминал 17 октября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Нижегородские власти сообщили о гибели своих контрактников в Белгородской области Глава Нижегородской области Никитин сообщил о гибели добровольцев под Белгородом

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В Белгородской области добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при стрельбе на полигоне. Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ», — написал он.

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Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Военным комиссаром уже организовано психологическое сопровождение родных.

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Сколько нижегородцев погибли, Никитин не уточнил.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилась частичная мобилизация. Разосланные ранее по месту жительства и предприятиям повестки прекращают свое действие, столичные пункты сбора мобилизованных закрываются. Собянин выразил благодарность и признательность отозвавшимся москвичам.

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