Эксклюзив 26 марта 2024, 14:53 Человечность против жестокости. Как россияне спасли сотни людей в Crocus City Hall Журналист Малашенко: теракт в Crocus City Hall показал самоотверженность людей Телеканал «360»

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Суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»: Алишер Касимов, уроженец Киргизии, незадолго до трагедии сдал квартиру четверым боевикам, открывшим стрельбу в концертном зале в Красногорске 22 марта. О том, как эта кровавая бойня явила миру весь ужас человеческой жестокости, но в то же время показала, какими смелыми, самоотверженными и сострадательными мы можем быть в моменты опасности, — в авторской колонке Екатерины Малашенко для «360».

Истории героев

Ребята-гардеробщики, школьники, которые подрабатывали в «Крокусе», самостоятельно вывели десятки людей. Они не растерялись, не испугались и не спасали себя — они показывали людям выход, открывали двери, помогали спуститься по ступенькам.

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Именно благодаря Артему Донскову, Артему Филимонову, Никите Иванову, Виктории Волчихиной и Исламу Халилову спастись удалось очень многим.

Охранник Алексей Осанушков тоже помогал людям выбраться из здания, а официант Камил Несибов на себе переносил пострадавших к скорым. Илья Красников ради спасения людей выбивал двери, возвращался и помогал пробраться через завалы остальным.

Евгений, который привез сына на занятия по гимнастике и случайно увидел бегущих от «Крокуса» людей, бросился на помощь и повез в больницу раненую женщину. Благодаря его помощи она выжила.

И конечно, история инженера Павла, который с голыми руками бросился на террориста и сумел его обезвредить. Мужчина накинулся на боевика, направил дуло автомата вниз и свободной рукой бил подонка изо всех сил. Ему на помощь тут же подоспел кто-то еще, а в это время из зала смогли убежать три десятка человек.

Известно только о малой части таких поступков

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем обо всех. С одной стороны, поблагодарить хочется каждого, и в целом о таких людях надо рассказывать, поощрять и ставить в пример. С другой — может, это и хорошо, что люди не считают свои действия геройством. Ведь, согласитесь, протянуть руку в момент опасности — это и есть нормальное человеческое поведение.

В этом случае, получается, если мы считаем геройство просто нормальным, то человечество на правильном пути. И у добра в этом мире действительно есть шанс победить зло.