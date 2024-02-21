Эксклюзив 21 февраля 2024, 17:09 «Было без разницы». Очевидица рассказала, как в больнице Копейска отнеслись к сироте Источник «360»: о брошенной в больнице в Копейске сироте заботилась пациентка

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Родители пациентов детской больницы в Копейске обнаружили в одной из палат брошенную двухлетнюю девочку. Сирота находилась без присмотра, а персонал медучреждения игнорировал поступающие жалобы. Медсестры даже запретили неравнодушными родителям помогать девочке, рассказала «360» очевидица.

Медсестрам было без разницы

Женщина сообщила, что ребенка оставили в палате совершенно одного. Сотрудники больницы заявили, что няни нет, а родителям маленьких пациентов запрещается сидеть с больной девочкой, так как она якобы может к ним привязаться.

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«Мне был дан ответ, что якобы государство не выделяет никаких нянь для таких детей, а у нас нет времени заниматься», — указала мать находящегося в этой же больнице ребенка.

Она подчеркнула, что девочке было одной плохо — она постоянно плакала.

«Представляете, двухлетнего ребенка оставить одного в палате? Естественно, ей будет плохо. <…> Она таскала большие стулья, она где-то может упасть, может [что-то] на себя уронить», — пояснила женщина.

Жительница Копейска также отметила, что персонал больницы показал себя с худшей стороны. Когда неравнодушная женщина уложила спящую на стуле сироту на кровать, ее тут же разбудили.

«Медсестре потом одну из кроватей надо было вытащить из этой палаты, и она шумела так, что ребенка разбудила. Ребенок сидел на кровати и просто плакал. А ей вообще было без разницы», — пожаловалась мать одного из маленьких пациентов.

РИА «Новости»

У девочки не было воды

Собеседница «360» напомнила, что детям такого возраста необходима постоянная забота, которой находящаяся в больнице девочка была явно лишена.

«Маленький ребенок, который даже не разговаривает, не может подойти и взять водички. У нее вообще ничего не было», — рассказала женщина.

К счастью, на следующий день сотрудники медучреждения все-таки приставили к сироте няню. На третий день девочку из больницы уже выписали.

«После всей этой огласки ребенку была предоставлена няня, которая сидела с ней целый день. Вчера целый день сидела, а сегодня девочку поместили обратно в Дом малютки», — заключила очевидица.

Ранее Минсоцотношений Челябинской области назвал недопустимой ситуацию с оставленной без присмотра девочкой. По информации ведомства, по правилам с детьми до четырех лет должен находиться медик.