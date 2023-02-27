Происшествия 27 февраля 2023, 22:09 Без чувства вины. Жена хоккеиста из Череповца не стала навещать пострадавшую в аварии девочку Вовченко-Александрова заявила, что сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда ребенку "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Жена известного хоккеиста из клуба «Северсталь» сбила ребенка. Порцию упреков после аварии получили все — неизвестная машина, закрывшая обзор, нечищеные дороги и завистливые жители Череповца. Вот только журналисты утверждают, что Яна Вовченко-Александрова уже 30 раз получала штрафы за лихую езду, а травмированного ребенка так ни разу и не навестила.

Ребенок под колесами Porsche

Супруга нападающего хоккейного клуба «Северсталь» Даниила Вовченко сбила ребенка в Череповце. Женщина на своем на Porsche Macan выезжала со двора на работу и задела пятиклассницу, которая вместе с дедушкой шла по переходу.

Реклама

Рядом с местом аварии как раз проезжала машина скорой. Врачи оказали девочке первую помощь и отвезли в больницу. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей, однако падение обошлось без переломов. Пожилой мужчина не пострадал.

Позднее Яна Вовченко-Александрова заявила, что ей закрыл обзор автомобиль, притормозивший перед пешеходами. Однако запись видеорегистратора соседнего автомобиля противоречит этой версии.

Девочке пообещали помочь

После происшествия Вовченко-Александрова дождалась полицию и отправилась на медосвидетельствование. По ее словам, по пути и она попала в ДТП: служебную машину задело такси, и удар пришелся по стороне пассажирки.

Даниил Вовченко заявил, что жена прошла все положенные экспертизы, которые не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков. Спортсмен также заверил, что связался с родителями девочки и обещал оказать любую помощь, сообщил «Матч ТВ».

Даниил Вовченко / "ВКонтакте"

Директор «Северстали» Николай Канаков подчеркнул, что хоккейный клуб не имеет никакого отношения к инциденту: это личное дело жены нападающего, сам он продолжает тренировки, уточнило РИА «Новости».

«Я с себя ответственность не снимаю. Знаю, что шел мокрый снег, я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда», — отметила 28-летняя жена спортсмена в соцсетях.

Женщина пообещала приложить «все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки». Вовченко-Александрова также заявила, что в Череповце не любят богатых людей и горожане нарочно обвиняют состоятельную даму в неаккуратной езде.

Три десятка штрафов

Вовченко-Александрова неоднократно подчеркивала, что задела девочку лишь по касательной. Женщина отмечала, что следствие все расставит на свои места. Есть свидетели происшествия, записи видеорегистратора. Эксперты замерили количество снега и состояние дорожного покрытия, проверили состояние тормозов.

Porsche Macan Яны Вовченко-Александровой / "ВКонтакте"

Однако жену хоккеиста трудно назвать образцовым водителем: ее штрафовали более 30 раз за превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам, отмечал Telegram-канал Shot. Раньше женщина ездила Mercedes-Benz E-Class, теперь пересела на Porsche Macan.

Дедушка пострадавшей пятиклассницы рассказал, что с родителями ребенка ни сама виновница аварии, ни кто-либо от ее имени до сих пор не связывались. Девочка чувствует себя в целом нормально, но с кровати пока не встает.

Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко / "ВКонтакте"

Косметолог из Череповца

Яна Александрова познакомилась с будущим супругом еще подростком. Юный Вовченко предложил прокатиться на его велосипеде, и девушку сбила машина, рассказала женщина в интервью «35Медиа». Так что виновница ДТП не понаслышке знает, каково это — попасть под колеса автомобиля.

Следующая встреча произошла уже 10 лет спустя, но на этот раз каждый был за рулем своего собственного авто. Молодые люди пересеклись взглядами, ожидая зеленого сигнала светофора, а через несколько дней столкнулись на прогулке.

Пара поженилась через год после начала отношений. Хотя нападающий «Северстали» предложил жене больше не работать, та не стала отказываться от любимого дела. Вовченко-Александрова — преуспевающий череповецкий косметолог.

Яна Вовченко-Александрова / "ВКонтакте"

На своей странице в соцсети женщина не указала ни медицинское заведение, которое окончила, ни врачебной специальности. Зато сообщает про «шесть лет в профессии, высшее медицинское образование» и выкладывает сертификатов различных курсов.