Эксклюзив 27 февраля 2023, 12:12 «Да, я виновата». Жена хоккеиста «Северстали» — о ДТП с ребенком в Череповце Жена хоккеиста «Северстали» рассказала подробности ДТП с девочкой в Череповце РИА «Новости»

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Супруга хоккеиста «Северстали» Яна Вовченко-Александрова за рулем Porsche сбила девочку на пешеходном переходе в Череповце. По факту случившегося началось расследование, все обстоятельства ЧП уточнят в ближайшие дни, рассказала женщина в комментарии «360». Она подчеркнула, что ребенок чувствует себя нормально.

По словам супруги хоккеиста, в день ДТП она ехала на работу. Перед ней у выезда со двора остановилась машина, из-за которой не было видно пешеходов. Женщина начала объезжать автомобиль и затем пыталась сделать все, чтобы избежать столкновения с людьми. В этот момент по переходу шла девочка с дедушкой.

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Пожилой человек, по словам жены спортсмена, не пострадал. А ребенка она успела задеть по касательной. Девочка упала. У нее диагностировали ушиб мягких тканей. Переломов нет. На место аварии быстро приехала скорая.

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«Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег, я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда», — отметила она.

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По данным женщины, у девочки, которая пострадала в ДТП, все хорошо. Ее здоровью ничего не угрожает.

«В больнице ее осмотрели и отпустили домой. У нее ушиб. Сейчас она находится дома и восстанавливается. На этой неделе вернется в школу», — подчеркнула Вовченко-Александрова

По ее словам, она сама в тот же день пострадала в ДТП. Когда ее везли на медосвидетельствование, служебную машину задело такси. Удар пришелся по пассажирской двери с той стороны, где сидела жена хоккеиста.

Она добавила, что при обследовании у нее не обнаружили в крови ни алкоголя, ни запрещенных веществ.

В ответ на уточнение, предъявляли ли к ней претензии родители ребенка, женщина ответила вопросом.

«Претензии к ушибу?» — спросила супруга спортсмена.

Все обстоятельства случившегося уточняются.