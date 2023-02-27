27 февраля 2023, 12:12
«Да, я виновата». Жена хоккеиста «Северстали» — о ДТП с ребенком в Череповце
Жена хоккеиста «Северстали» рассказала подробности ДТП с девочкой в Череповце
Супруга хоккеиста «Северстали» Яна Вовченко-Александрова за рулем Porsche сбила девочку на пешеходном переходе в Череповце. По факту случившегося началось расследование, все обстоятельства ЧП уточнят в ближайшие дни, рассказала женщина в комментарии «360». Она подчеркнула, что ребенок чувствует себя нормально.
По словам супруги хоккеиста, в день ДТП она ехала на работу. Перед ней у выезда со двора остановилась машина, из-за которой не было видно пешеходов. Женщина начала объезжать автомобиль и затем пыталась сделать все, чтобы избежать столкновения с людьми. В этот момент по переходу шла девочка с дедушкой.
Реклама
Пожилой человек, по словам жены спортсмена, не пострадал. А ребенка она успела задеть по касательной. Девочка упала. У нее диагностировали ушиб мягких тканей. Переломов нет. На место аварии быстро приехала скорая.
Реклама
«Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег, я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда», — отметила она.
По данным женщины, у девочки, которая пострадала в ДТП, все хорошо. Ее здоровью ничего не угрожает.
«В больнице ее осмотрели и отпустили домой. У нее ушиб. Сейчас она находится дома и восстанавливается. На этой неделе вернется в школу», — подчеркнула Вовченко-Александрова
По ее словам, она сама в тот же день пострадала в ДТП. Когда ее везли на медосвидетельствование, служебную машину задело такси. Удар пришелся по пассажирской двери с той стороны, где сидела жена хоккеиста.
Она добавила, что при обследовании у нее не обнаружили в крови ни алкоголя, ни запрещенных веществ.
В ответ на уточнение, предъявляли ли к ней претензии родители ребенка, женщина ответила вопросом.
«Претензии к ушибу?» — спросила супруга спортсмена.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
Дети
ДТП
Реклама
Реклама