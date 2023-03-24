Эксклюзив 24 марта 2023, 20:53 «Звонили два дня и угрожали». Мать избитого восьмиклассника из Петербурга обвинила школу в бездействии Мать избитого школьника из Петербурга заявила, что травлю устроила его экс-одноклассница Jakob Rosen / Unsplash

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Компания из 13 подростков жестоко избила восьмиклассника в Санкт-Петербурге. Мальчика госпитализировали, а прокуратура организовала проверку. Мать пострадавшего школьника рассказала «360», что у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга средней тяжести и другие повреждения. По словам собеседницы, ее сын ни в чем не виноват, а хулиганов на него натравила его бывшая одноклассница.

Ссора в чате

По словам женщины, конфликт начался с переписки ее сына с девочкой, которая когда-то училась с ним в одном классе.

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«Мой сын поговорил со своей бывшей одноклассницей, они устроили перепалку из двух строчек — она оскорбила его первая, он оскорбил ее в ответ <…> Она написала, что „ты прыщавый“, а он написал, что „ты коза“. Все. Он потом извинился перед ней и ушел в музыкальную школу. А там началась какая-то другая история», — рассказала собеседница.

Женщина объяснила, что после этого девочка вступила в конфликт с другим школьником, которого зовут так же, как ее сына. Пока восьмиклассник находился в музыкальной школе, в чате случился скандал. В итоге после занятий его встретили хулиганы.

«Пришла эта группа подростков и избила моего сына, который ни в чем не участвовал, который во время всех этих переписок был в музыкальной школе, ни с кем не общался. Он ни с кем не переписывался и ни с кем не созванивался. Они ему звонили два дня и угрожали. Он просто не поднимал телефон», — рассказала собеседница.

Пострадавший мальчик рассказал матери, что хотел посмотреть, о чем же шла речь в чате, но его удалили. Женщина отметила — администратором беседы была та самая бывшая одноклассница, которая и удалила группу.

Жажда крови

Толпа подростков преследовала мальчика на протяжении двух дней, отметила женщина. Хулиганы поджидали восьмиклассника возле школы, в которой он учится. Несмотря на то что на здании образовательного учреждения много видеокамер, на подозрительную толпу никто не отреагировал.

«Когда эти парни тащили волоком [сына] на эту площадку, когда моему ребенку угрожали кастетами и газовым баллоном, он сказал — „Ребята, давайте я просто извинюсь, и мы разойдемся“. Они сказали — „Нам мало извинений, нам нужна драка“. Администрация школы никак не отреагировала», — отметила мать потерпевшего.

Школа не заступилась за мальчика

По ее словам, после избиения мальчик в крови шел в сторону школы. Он встретил социального педагога, но побоялся к нему обратиться, потому что ему было страшно.

«И социальный педагог увидел моего сына, социальный педагог видел толпу этих ребят возле школы — никого не разогнали, никакой помощи не было. Директору я не жаловалась, потому что с нашим директором совершенно невозможно разговаривать», — объяснила ситуацию жительница Петербурга и добавила, что руководство школы предпочитает исключать учеников, не разбираясь в ситуации.

Избитого восьмиклассника увезли в больницу. Вечером 23 марта родители забрали его домой. По словам матери, врачи диагностировали ему сотрясение мозга средней степени тяжести, а также повреждение брекет-системы. Женщина добавила — именно бывшая одноклассница создала группировку из своих друзей, а администрация образовательного учреждения не встала на защиту школьника и никак не отреагировала на случившееся.

Нападавших проверят

Зато реакция последовала со стороны правоохранительных органов. В прокуратуре по Санкт-Петербургу сообщили, что организовали проверку по факту нападения на несовершеннолетнего.

«В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено исполнение образовательными учреждениями района законодательства о профилактической работе со всеми участниками происшествия», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Красносельского района взяла на контроль ход и результаты проведения доследственной проверки.

Ранее избиению со стороны одноклассников подвергся школьник из Сургута. Мать пострадавшего рассказала, что это не первый случай издевательства над ее сыном.