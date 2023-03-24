Происшествия 24 марта 2023, 13:29 Школьники избили одноклассника в Сургуте. Мальчика госпитализировали

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В школе №9 в Сургуте ученики старших классов избили первоклассника. Медики диагностировали у ребенка сотрясение мозга и другие травмы тела. Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на прокуратуру ХМАО.

По словам мамы пострадавшего, старшеклассники не раз наносили травмы ее сыну и издевались над мальчиком.

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Вскоре правоохранители выяснили, что те же подростки избили еще одного первоклассника. По данному факту проводится проверка.

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