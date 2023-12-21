Роскачесвто нашло в 12 марках красной икры кишечную палочку и завышенные показатели общей микробной обсемененности. Специалисты также обнаружили несоответствие маркировке по содержанию белка и жира. Кишечная палочка содержится в любом продукте. Важно, чтобы она не превышала допустимых показателей.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин

Кишечная палочка — это что? С одной стороны, они присутствуют везде и всюду. С другой, — допустим, при нарушении условий хранения, — кишечная палочка начинает размножаться.

Когда она достигнет большой концентрации, у [съевшего продукт с кишечной палочкой] человека начнется расстройство желудка. Это неприятно и плохо. Какого-то сильного отравления не будет, но это плохо.

Сам показатель [содержания кишечной палочки] нормируется. Действительно, какое-то количество кишечной палочки допускается, какое-то — нет. <…> Роскачество цифры знает.

В принципе, если сделать термообработку [продукта], то кишечная палочка не страшна. Но поскольку икру потребляют в сыром виде, и если при этом содержание кишечной палочки сильно превышает норму, то лучше ее не есть. Иначе будет расстройство кишечника и ухудшение состояния организма.

Показатель кишечной палочки — это показатель чистоты производственных процессов и соблюдения нормативов. То есть должны быть стерильные условия обработки продукции, стерилизация банок. И все эти процессы должны быть чистые. И весь персонал должен быть в средствах защиты, в перчатках работать.

Pxhere

Кишечная палочка в любом продукте есть, но если дальнейшие ее условия хранения неправильные, допустим, температура выше +4 градусов, то кишечная палочка начинает размножаться. И ее концентрация при неправильном хранении через два-три дня будет сильно превышать допустимую норму.

Но нужно смотреть детали. Если речь идет о закатанных металлических и герметичных банках, то странно, почему показатель превышает. Если это, условно, развесная икра и ее фасуют в розницу, то тут уже вопрос не к производителю: продавец игры нарушил условия ее хранения или сам развешивал эту икру в грязную тару.