21 декабря 2023, 16:46
Знать, где брать. Кишечная палочка в икре сулит диарею и рвоту
Диетолог Дианова: при патогенной кишечной палочке диарея обеспечена
Роскачесвто нашло в 12 марках красной икры кишечную палочку и завышенные показатели общей микробной обсемененности. Специалисты также обнаружили несоответствие маркировке по содержанию белка и жира. Кишечная палочка содержится в любом продукте. Важно, чтобы она не превышала допустимых показателей.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин
Кишечная палочка — это что? С одной стороны, они присутствуют везде и всюду. С другой, — допустим, при нарушении условий хранения, — кишечная палочка начинает размножаться.
Когда она достигнет большой концентрации, у [съевшего продукт с кишечной палочкой] человека начнется расстройство желудка. Это неприятно и плохо. Какого-то сильного отравления не будет, но это плохо.
Сам показатель [содержания кишечной палочки] нормируется. Действительно, какое-то количество кишечной палочки допускается, какое-то — нет. <…> Роскачество цифры знает.
В принципе, если сделать термообработку [продукта], то кишечная палочка не страшна. Но поскольку икру потребляют в сыром виде, и если при этом содержание кишечной палочки сильно превышает норму, то лучше ее не есть. Иначе будет расстройство кишечника и ухудшение состояния организма.
Показатель кишечной палочки — это показатель чистоты производственных процессов и соблюдения нормативов. То есть должны быть стерильные условия обработки продукции, стерилизация банок. И все эти процессы должны быть чистые. И весь персонал должен быть в средствах защиты, в перчатках работать.
Кишечная палочка в любом продукте есть, но если дальнейшие ее условия хранения неправильные, допустим, температура выше +4 градусов, то кишечная палочка начинает размножаться. И ее концентрация при неправильном хранении через два-три дня будет сильно превышать допустимую норму.
Но нужно смотреть детали. Если речь идет о закатанных металлических и герметичных банках, то странно, почему показатель превышает. Если это, условно, развесная икра и ее фасуют в розницу, то тут уже вопрос не к производителю: продавец игры нарушил условия ее хранения или сам развешивал эту икру в грязную тару.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова
В каждой группе продуктов есть допустимое количество кишечной палочки. Надо посмотреть по стандартам, разбираться. Если это будет что-то энтеропатогенное или гемолитическое, то диарея и хронические проблемы с кишечником обеспечены. У меня это у пациентов очень часто.
Может так случиться, что организм похворает пару дней, и все пройдет. Да, может быть понос, рвота, легкое недомогание — у кого что, и все нормально будет. То есть потеряется собственная флора, но здоровый организм справится с этим.
А может так быть, что произойдет небольшое подавление [бактерии] и то будет понос, то не будет. У меня есть такой пациент, который три года в таком состоянии. И когда мы сдали анализы, там была гемолитическая кишечная палочка, которая и провоцирует такое состояние. Сейчас он избавился от этой палочки. Соответственно, качество жизни значительно улучшается.
[Наличие кишечной палочки] всегда говорит либо о низком качестве продукта, либо санитарно-гигиенических норм. Любо о нарушении условий хранения. Икра требует особых условий для транспортировки, для размещения на полке.
Вы знаете, что мы сами что-то берем и не кладем на полку. Поэтому сам человек другому [усложняет жизнь]. Надо знать, где брать икру.
Еда
Роскачество
Врачи
Продукты
Реклама
Реклама