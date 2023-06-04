Эксклюзив 04 июня 2023, 17:23 «Жизнь продолжается». Дончане рассказали, как проводят выходные под обстрелами ВСУ Видео «360»: жители Донецка рассказали, как провели праздник Троицы под обстрелами ВСУ

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Украинские военные продолжают обстреливать Донецк. Под огнем в очередной раз оказались Кировский и Куйбышевский районы города. Жители столицы ДНР рассказали «360», как проводят свободное время и праздничные дни. По их словам, они уже привыкли к атакам ВСУ.

Несмотря на вражеские обстрелы, жители Донецка стараются налаживать мирную жизнь. Группа молодых людей днем 4 июня опробовала воду — компания искупалась в местном пруду.

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«Что тут делать? Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Бывает очень громко, но все же, дома сидеть уже сил нет. Настроение супер — праздник, выходной, солнце», — рассказал один из отдыхающих.

Донецк находится под беспрерывным огнем со стороны ВСУ. Днем 2 июня противник выпустил по Кировскому району города 20 ракет из реактивных систем залпового огня. Удары наносят и по другим населенным пунктам республики. В частности, прилеты регулярно фиксируют в Макеевке и Горловке.

Ранее Донецку и Луганску предложили присвоить звания «Городов-героев». Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в Кремле поддержали инициативу.