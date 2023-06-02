Общество 02 июня 2023, 16:23 Кремль поддержал идею присвоить Донецку и Луганску звания «Города-героя» Лидер ЛДПР Слуцкий: Кремль поддержал присвоение звания «Города-героя» Луганску и Донецку РИА «Новости»

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В Кремле поддержали идею присвоить. Донецку и Луганску звания «Города-героя». Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщили «Ведомости».

По его словам, соответствующий законопроект в скором времени внесут в Государственную думу.

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«Донецк и Луганск — действительно города-герои. Теперь это будет и официально», — сказал политик.

С этой идеей глава ЛДПР выступил в мае. Он напомнил, что столицы Донецкой и Луганской народных республик сражаются с нацистами уже более трех тысяч дней. Каждый день люди сопротивляются и отстаивают свое право на мирную жизнь, подчеркнул Слуцкий. Он уточнил, что ЛДПР предложила вернуть почетное звание «Город-Герой», присвоив его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей.

«Готовим соответствующие поправки в законодательство», — заключил он.

Донецк почти ежедневно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Днем 2 июня боевики ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Украинские подразделения вели обстрел со стороны населенного пункта Кураховка. Также ВСУ ударили по Никитовскому району Горловки и по Центрально-Городскому району.