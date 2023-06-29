Эксклюзив 29 июня 2023, 16:58 «Нельзя скатиться к восьмидесятым». Юрист предупредил о последствиях избыточных запретов в сфере торговли алкоголем Юрист Хаминский: излишние запреты при продаже алкоголя приведут к расцвету черного рынка Unsplash

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В Госдуме активно обсуждают меры по уменьшению алкогольной и табачной зависимости россиян. В частности, депутаты предлагают сократить число мест продажи алкоголя и запретить торговать им на первых этажах жилых домов. На подводные камни таких инициатив «360» указал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, много лет осуществляющий общественный контроль в сфере общепита.

«Есть такое непреложное правило: хочешь потерять контроль — введи запрет. В первую очередь это касается продажи спиртных напитков», — считает он.

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Юрист напомнил, что в 1980-е водкой торговали ночами в такси, что создавало риск для жизни и здоровья людей: под видом качественного алкоголя могли продать «паленку» со смертельно опасным метанолом. Кроме того, появлялись условия для коррупции — по словам Хаминского, в отделениях милиции всех нелегальных торговцев знали в лицо и «получали с них мзду».

Сегодня нельзя скатиться к негативным условиям сорокалетней давности. Любые неоправданные запреты приведут к рассвету подпольного производства и реализации вино-водочной продукции. В интернете будут созданы чаты для общения продавцов и покупателей, организована доставка спиртного. С этими явлениями ничего нельзя будет поделать. Невозможно предусмотреть уголовную ответственность за продажу одной бутылки водки частным образом Александр Хаминский руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

По мнению Хаминского, теоретически можно внести коррективы в КоАП. При этом юрист признался, что с трудом представляет себе участкового, «среди ночи сидящего в засаде», чтобы поймать курьера с бутылкой водки.

Не запретить, а усилить контроль

Затронув тему возможного запрета на продажу алкоголя в многоквартирных домах, юрист напомнил: авторы инициативы заявили, что хотят таким образом, в частности, защитить детей. Он констатировал, что не увидел здесь прямой связи и чтобы реально защитить их психику, полицейские и общественники могли бы проводить вечерние рейды на детских площадках, где выпивают «безответственные граждане». Что касается распития алкоголя «внутри стационарного торгового объекта», взрослые люди имеют на это право, а если кто-то выпил лишнего и начал буянить на улице, стоит привлечь к ответственности его, а не ресторан, продолжил собеседник канала.

При этом он призвал приравнять употребление спиртного на летних верандах кафе и ресторанов к распитию алкоголя в общественном месте.

«Летние веранды, фукционирующие при кафе и ресторанах, <…> представляют собой объекты внешнего благоустройства и не являются торговыми объектами. <…> Следовательно, продажа и употребление алкоголя на них должна приравниваться к употреблению спиртных напитков в общественных местах со всеми вытекающими административно-правовыми последствиями. Но местные власти повсеместно закрывают на это глаза. Зато вовсю смотрят дети и перенимают вредные привычки взрослых», — считает юрист.

В целом инициативы по усилению контроля над продажей алкоголя и поддержку цивилизованных методов торговли им стоит поддерживать, уверен Хаминский. Он предложил в первую очередь решить вопрос с «наливайками», ужесточив требования к их работе, а также распространить действие «алкогольного» федерального закона на пиво и сидр. Пока эти напитки могут бесконтрольно производить даже кустарным способом, и порой это имеет печальные последствия.

Помимо этого, юрист призвал пересмотреть формат контрольно-надзорной деятельности в сфере продажи спиртного: снять мораторий на внеплановые проверки и установить график работы должностных лиц так, чтобы проверки можно было проводить поздно вечером и ночью, когда совершается большинство правонарушений.