Общество 31 марта 2023, 18:27 Упал, очнулся — все в порядке? Жене хоккеиста, сбившей ребенка на переходе, назначили штраф Автоэксперт Попов оценил решение назначить штраф жене хоккеиста Вовченко, сбившей ребенка Соцсети

Читать 360tv в

Жена игрока хоккейного клуба «Северсталь» Яна Вовченко-Александрова в конце февраля 2023 года ехала по Череповцу на своем Porsche Macan. Не заметила пешеходный переход и сбила девочку. По итогу расследования ей назначили штраф в пару тысяч рублей. О нарушении и наказании, а также их соразмерности — в материале «360».

«Я должна была быть осторожнее»

По информации Telegram-канала Shot, 28-летняя Вовченко-Александрова ранее часто нарушала правила дорожного движения. Ей выписали более 30 штрафов за превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам.

Реклама

В день ДТП девушка, по ее собственным словам, ехала на работу. У выезда со двора перед ней остановился другой автомобиль, из-за которого не было видно пешеходов. Вовченко-Александрова начала объезжать эту машину и в результате сбила ребенка, переходившего дорогу с дедушкой.

Девочка упала. На место аварии быстро приехала скорая, подростка отвезли в больницу. У нее диагностировали ушиб мягких тканей, переломов не обнаружили.

Вовченко-Александрова подчеркивала, что осознает свою вину — шел мокрый снег, ехать нужно было осторожнее, однако она «сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда».

«С ее стороны это нарушение ПДД. <…> Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость», — напомнил в разговоре с «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов, ознакомившийся с видеозаписью аварии.

Porsche Macan Яны Вовченко-Александровой / «ВКонтакте»

Позже в соцсетях жена хоккеиста пообещала приложить «все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки». Ее муж Даниил Вовченко в интервью «Матч ТВ» заявлял, что они окажут всестороннюю помощь пострадавшей и ее семье.

«Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео. Но самое главное, что с ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом. Мы находимся в диалоге с родителями девочки», — сказал он.

Telegram

В день происшествия дедушка пострадавшей девочки заявил Telegram-канал Shot, что от семьи Вовченко никто с ним не связывался. Состоялся диалог или нет — до сих пор не ясно.

Нет ущерба — нет проблемы?

По результатам экспертизы жене игрока «Северстали» назначили штраф. По словам виновницы ДТП, хотя закон не обязывает выплачивать моральную компенсацию семье ребенка, «мы все равно ее возместим».

«Судмедэксперт постановил, что причинен вред здоровью — это синяк и ссадина. Они не квалифицируются как никакой вред здоровью и не влекут за собой нетрудоспособность. Поэтому дело закрыто. Мне дали штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе. Судить меня не будут — не за что», — добавила Вовченко-Александрова.

Согласно статье 12.18 Кодекса по административных правонарушениях, за непропуск пешехода, имеющего преимущество движения, придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Опрошенные «360» автоюристы согласились, что, скорее всего, такое решение не противоречит закону, если судмедэксперт решил, что вреда здоровью нет.

«Надо разделять эмоции и закон. У нас действительно в действующем законодательстве предусмотрено, что в случае непричинения вреда здоровью какой-либо степени тяжести, лишение прав либо штраф не назначается, назначается только общий состав в данном случае это статья 12.18, то есть непредоставление преимущества в движении пешеходам», — объяснил автоюрист, правозащитник Лев Воропаев.

Если бы эксперты заключили, что потерпевшей причинили средний или тяжкий вред здоровью, тогда суд мог бы назначить штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишить прав на срок от полутора до двух лет, уточнил автоюрист Дмитрий Славнов.

Telegram

Безлимитный кредит на ДТП

Однако не все опрошенные «360» специалисты согласились с выводами экспертизы.

«Чтобы вообще [никакого вреда здоровью] не было, нужно, чтобы контакт носил несущественный характер. А если она (девочка — прим. ред.) упала, это уже не „все в порядке“, а, скорее всего, легкий вред здоровью — синяки, ссадины, ушибы», — объяснил Дмитрий Попов.

Система законодательства выстроена таким образом, что при грамотных подходах юристов всегда находятся лазейки, чтобы обойти те или иные обстоятельства, отметил он.

Думаю, при определенной сметливости тех, кто обеспечивал процесс со стороны ответчика, скорее всего, нашли способ сокрыть имеющиеся повреждения — синяки и ссадины, ушибы. Да, они несущественны — возможно, не был причинен долгосрочный вред здоровью, но [по своему опыту скажу], любая болячка, которую вы получали в детстве — синяк или ссадина, находит потом свое проявление после 50 лет.

Что касается желания компенсировать ущерб деньгами, это, по мнению автоэксперта, «замечательная история», хотя «достаточно аморальная».

«Получается: куплю себе индульгенцию, и вперед, давить пешеходов? Откройте мне безлимитный кредит на ДТП?» — заметил Попов.

По мнению эксперта, проблема в том, что правила дорожного движения в России носят исключительно «безбашенный характер»: в них множество неопределенностей, которые позволяют юристам находить нужный выход из ситуации.

В таком случае у пострадавшей стороны есть возможность в рамках обжалования решения суда заказать более серьезные экспертизы, напомнил собеседник «360».

«По видеоряду можно определить скорость, с которой двигается тот или иной объект, потом на основе скорости можно понять кинетическую энергию, которая была погашена при столкновении — и, соответственно, понять, какие на самом деле [могут быть] характерные повреждения. Но этим должны заниматься специалисты», — подытожил он.

«360» пытался связаться как с потерпевшей стороной, так и с самой Яной Вовченко-Александровой. На момент публикации получить их комментарии не удалось.

А что думаете вы по поводу этой истории? Поделитесь своим мнением в «Суперчате 360».