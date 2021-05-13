Огонь ракет и улиц. Как Израиль и Палестина оказались на пороге войны

Конфликт Палестины и Израиля разгорается все сильнее с каждым часом. Накануне в городах начались столкновения местных жителей, за ними последовали бомбежки — в том числе и мирного населения. Политологи считают, что дальше будет только хуже — до очередной кровопролитной войны остался один шаг.

Эскалация конфликта

Накануне в Израиле и Палестине в очередной раз возобновили военные действия, конфликт так сильно обострился впервые с 2014 года. В городах начали происходить столкновения арабов и евреев, погромы и стычки вооруженных людей снова стали реальностью Израиля.

Почти сразу начались взаимные ракетные обстрелы. В секторе Газа в результате одного из авиаударов обрушилось жилое здание. Как израильская, так и палестинская сторона уже сообщили о погибших. В Армии обороны Израиля сообщали, что военные стараются не наносить ударов по мирному населению, однако обстрелы продолжаются и жертвами оказываются именно гражданские лица.

Местные жители сообщают о хулиганствах, мародерстве и многочисленных взрывах на улицах еще недавно мирных городов. В разных частях страны были задержаны сотни людей, в некоторых городах был введен комендантский час.

Местные также отмечают, что очень сильно обостряется национальная и религиозная рознь — население Израиля очень разношерстно. Там есть и евреи, и арабы-мусульмане, и арабы-христиане, и приехавшие из других стран люди разных национальностей и вероисповеданий, и родившиеся в Израиле. Возобновившийся конфликт настроил всех против всех. «360» рассказывал о том, как мирные жители переживают происходящее.

Власть против народов

Политолог Владимир Шаповалов уверен, что во многом ответственность за происходящее лежит на израильских властях. По мнению эксперта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет активизировать свой электорат за счет «патриотической повестки», на самом деле только сильнее разжигая национальный и религиозный конфликт.

В этом контексте были очень неосторожными и неправильными действия Израиля по выселению, фактически депортации палестинских семей с территорий Восточного Иерусалима. Это стало пусковым крючком Владимир Шаповалов доцент кафедры социально-политических исследований и технологий, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог.

Журналист и писатель, специалист по Ближневосточному региону Андрей Правов добавил, что таким образом Нетаньяху может пытаться отвлечь внимание мировой общественности от других вопросов, давно назревших в отношении Израиля.

«Вполне возможно, что все это Нетаньяху сделал, чтобы оттянуть время, чтобы как-то заморочить голову, чтобы было не до формирования новой коалиции», — отметил он.

Для того, чтобы конфликт разгорелся с новой силой, израильские власти сделали более чем достаточно, убежден Правов. Помимо выселения арабское население ущемляли и в других вопросах, прямо провоцируя очередную эскалацию.

«Израильским арабам, которые проживают в Восточном Иерусалиме, не позволили голосовать на выборах, которые проходят в Палестинской автономии. Это тоже подлило масла в огонь», — объяснил эксперт.

Вина политиков

Правов объяснил, что происходящее сегодня между Израилем и Палестиной — следствие бездействия политиков и так и не решенных за десятилетия конфликтов. Ключевые вопросы — о принадлежности Иерусалима, возвращении беженцев, официальном создании Палестинского государства — все еще остаются открытыми. И сегодняшние события, по мнению эксперта, идут по самому плохому сценарию.

Может быть любое обострение вплоть до начала новой интифады. А интифада — это когда все вокруг рвется. Это страшное дело. <…> В израильских городах, где проживает много израильских арабов, это чревато противостоянием. А в Палестинской автономии — израильскими мощнейшими террористическими операциями с применением бронетехники, авиации ракет и так далее Андрей Правов журналист, писатель. специалист по Ближневосточному региону.

Правов добавил, что ни одну сторону в отдельности винить в происходящем он не может, но во властных структурах и радикальных группировках обеих сторон конфликта, по его мнению, есть те, кому выгодна война.

Владимир Шаповалов уверен, что во многом вина за эскалацию конфликта лежит на политике США в отношении Ближнего Востока. Политолог отметил, что решение экс-президента Дональда Трампа перенести посольство США в Иерусалим было крайне несвоевременным.

«Это решение практически разрушило тот хрупкий мир, который существовал в Израиле. <…> Фактически этот конфликт был спровоцирован решением Трампа, а также тем, что Байден пытается [отменить] решения Трампа и занимает очевидно другую позицию в отношении палестино-израильского конфликта», — объяснил он, добавив, что Иерусалим остается одной из самых напряженных тем в этом противостоянии.

Шаповалов добавил, что сейчас очень важной будет реакция мирового сообщества — странам необходимо отбросить разногласия для восстановления мира на Ближнем Востоке. Причем Россия в этом должна будет сыграть одну из важнейших ролей.

«Думаю, произойдет перераспределение позиций, усилится роль России, поскольку она не заинтересована в конфликте и занимает объективную позицию, ей доверяют обе стороны конфликта. Действия России здесь будут очень важными», — заключил политолог.