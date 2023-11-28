Эксклюзив 28 ноября 2023, 11:55 Волны и стонут, и плачут. Ждать ли югу России повторного «шторма века»? Синоптик Шувалов: шторм в Крыму — свидетельство глобального изменения климата Шторм на набережной в Сочи / РИА «Новости»

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Природный катаклизм, обрушившийся на Крым и Кубань в выходные, немного побушует и отступит. Но удар стихии, который затронул и другие страны Причерноморья, свидетельствует о глобальных изменениях климата. Об этом руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «360».

Далее — прямая речь.

В ближайшее время на повестке дня [по непогоде] только 29 и 30 ноября — юг европейской территории России. Здесь сильные осадки. Опять [затронет] Крым, опять Черноморское побережье Кавказа. Среда и четверг — сильные осадки и ветер до 20-25 метров в секунду в прибрежных районах.

Что касается остальных районов европейской территории, сильные осадки 29 ноября придут в центральную область страны. Начиная уже с вечера среды сильные осадки в виде снега [ожидаются] в Воронежской, Брянской, Орловской, Тульской областях. Затем они распространятся на север и на северо-запад.

Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Также сильный снег в среду ожидается в Смоленске, Великих Луках. Он будет продолжаться вплоть до второй половины четверга и распространится дальше на север, захватив Ярославль, Кострому, Великий Новгород и Санкт-Петербург.

В основном в южной половине Центрального федерального округа будет идти сильный снег в среду. В четверг он охватит в основном северную половину ЦФО — от Москвы на север. Но на юге снег будет продолжаться, просто меньшей интенсивностью. И все это при несильных морозах.

Если с утра в среду в Подмосковье может быть и до 10-15 градусов мороза, то в четверг уже три-пять градусов ниже нуля. И это минимальная температура, которая может быть в регионе.

Стихия в Сочи и Крыму уже отошла. В четверг, 30 ноября, погода на Черноморском побережье начнет успокаиваться, к концу дня станет менее [невыносимой]. Пока в этих регионах не стоит ждать повторения чего-то подобного. В первой пятидневке декабря [шторма и урагана] не ожидается.

Стихийные бедствия накрывают не только нас. Румыния, Молдавия, Балканские страны, Турция — все пострадали от этого циклона. Это косвенное свидетельство глобальных изменений климата.