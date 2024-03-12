Общество 12 марта 2024, 23:59 Защита соседей или популизм. Чем полезен запрет на посуточную аренду квартир без счетчиков Юрист Крохин: запрет на посуточную аренду без счетчиков не защитит соседей Freepik

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Россиянам запретили посуточно сдавать квартиры без счетчиков: законопроект в основном чтении Госдума приняла 12 марта. Его цель — защитить права соседей таких квартир. И, возможно, этот законодательный шаг стал только первым в таком направлении.

Конфликт соседей дошел до КС

Мало кто хочет жить по соседству с квартирой, которую сдают посуточно. Постоянно меняющиеся жильцы иногда шумят, мусорят или нарушают общественный порядок. В прошлом году конфликт между арендодателем и его соседями вообще дошел до Конституционного суда России.

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Иск подал хозяин жилплощади в многоквартирном доме. Он официально сдавал жилье посуточно, уплачивая налог по упрощенной системе. Но соседи пытались запретить мужчине сдавать квартиру. Суды первой и последующих инстанций поддержали их, сославшись на законодательный запрет использовать жилое помещение в МКД для предоставления гостиничных услуг.

Сторону арендодателя занял именно Конституционный суд. Он пришел к выводу, что посуточную сдачу квартиры нельзя приравнивать к гостиничному бизнесу.

Конституционный суд: собственник жилого помещения вправе сдавать его по договору найма для проживания гражданам на срок, не превышающий пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен.

В том же постановлении КС призвал урегулировать законы в области краткосрочного найма.

Кому нельзя сдавать жилье?

Новый законопроект как раз может быть первым шагом в деле такого регулирования. Он вводит дополнительные условия для квартир, которые сдаются посуточно.

В документе указали, что собственник жилплощади вправе предоставить ее во владение или пользование на основании договора найма, в том числи и краткосрочного. Условием для этого указали обеспечение соблюдения прав и интересов соседей.

Кроме того, арендодателю придется следить за соблюдением правил пользования жилыми помещениями, содержания общего имущества владельцев помещений в МКД, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

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Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев уточнил «Российской газете», что теперь за шум, беспорядки и повреждение общедомового имущества будут нести ответственность не только посуточные квартиросъемщики, но и хозяин жилья.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «360» выразил сомнение, что закон будет эффективен с точки зрения защиты прав соседей и правового урегулирования посуточной аренды.

Суть этого законопроекта в том, что, если эти нарушения будут — например, отсутствие счетчиков или другие, то соседи вправе обратиться в суд для защиты своих прав. То есть это такой закон «за все хорошее, против всего плохого». Очень похоже на популистскую акцию. Константин Крохин юрист

Основной проблемой специалист назвал тот факт, что в России не работает жилищный надзор. Крохин объяснил это отсутствием четкой вертикально интегрированной системы.

Первый шаг для выхода из серой зоны

Владимир Кошелев допустил, что новый законопроект станет первым шагом в регулировании посуточной аренды. «Российской газете» он сообщил, что в думском комитете по строительству и ЖКХ разработали еще один законопроект. Документ предполагает запрет на сдачу жилья в аренду без согласия живущих в соседних и смежных квартирах.

«В ближайшее время внесем этот законопроект и вплотную займемся выводом этого сегмента экономики из серой зоны», — заверил Кошелев.