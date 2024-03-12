Общество 12 марта 2024, 18:53 Россиянам запретили сдавать квартиру посуточно без счетчиков ГД поддержала законопроект о запрете сдачи квартир посуточно без счетчиков РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы на заседании 12 марта приняли во втором основном чтении законопроект, который разрешает посуточную аренду квартиры, но при определенных условиях — в помещении должны стоять счетчики. Об этом сообщило РИА «Новости».

В документе указали, что собственник имеет право представить жилье по договору найма или краткосрочного найма, если соблюдены права соседей. Речь идет о правилах содержания имущества собственников помещений в многоэтажных домах.

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В сдаваемой в аренду квартире должны стоять приборы учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Если нарушены права соседей, то они могут обратиться в суд.

Ожидается, что законопроект позволит вывести из тени россиян, которые сдают жилье посуточно. Это поможет увеличить налоговые отчисления.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил, что собственник жилья не может расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке, если квартиросъемщик соблюдает все условия.