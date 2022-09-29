Мобилизованным россиянам подарили кредитные каникулы: подробности | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

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Viber Семьи мобилизованных защитили законом. Однако в новой инициативе Госдумы есть нюансы Экономист Юденков: закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян вызывает вопросы Freepik.com

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Россияне, которые отправятся в зону спецоперации, могут не беспокоиться о своих займах и ипотеках. Госдума обеспечила кредитные каникулы всем мобилизованным — при условии, что раньше они не пользовались такой льготой. Однако несколько моментов в новом законе все-таки не прояснили.

Кредитные каникулы мобилизованным

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Депутаты Государственной думы 28 сентября приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, контрактников, добровольцев и пограничников, которые участвуют в СВО. Такие же права получают члены семей военнослужащих и их иждивенцы.

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Чтобы изменить условия договора, нужно обратиться к кредитору и приостановить исполнение обязательств на время службы — при условии, что ранее отсрочек по кредиту не было. Или можно потребовать снизить размер платежей на льготный период.

Сделать это нужно не позднее 31 декабря 2023 года. Причем ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится. Если в зоне спецоперации военнослужащий получит инвалидность первой группы либо погибнет, кредит спишут целиком.

Freepik.com

Новый закон вызывает вопросы

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России Юрий Юденков подтвердил в беседе с «360», что кредитные каникулы для мобилизованных россиян необходимы. Но в законе есть немало неясных нюансов.

«Допустим, человека мобилизовали и ему замораживается кредит: не платятся проценты, не выплачивается основной долг. Человек вернулся — тут же включаются все проценты и так далее? Это первый вопрос, ответа на который мы, к сожалению, не знаем», — сказал Юденков.

Второй важный момент: какую сумму банк списывает в случае гибели мобилизованного клиента? Экономист отметил, что принятый парламентариями закон четко не проясняет ни один из этих важных вопросов.

РИА «Новости»

Мошенничества с кредитами не будет

Нет никаких оснований опасаться, что банки станут хитрить и отказывать в выдаче кредита людям, которых могут отправить в зону СВО, уверен Юденков. Инициатива кредитных каникул согласована с Центробанком, поэтому беспокоиться не стоит.

Также трудно представить себе человека, который наберет займов перед уходом на военную службу в надежде потом «затеряться» и не выплачивать долг. Разумеется, недобросовестные клиенты всегда найдутся, но это едва ли примет массовый характер.

«Потребительские кредиты довольно мелкие, большие суммы дают только под залог. Собственно, новый закон направлен на помощь именно тем семьям призывников, у которых большие займы, к примеру ипотека», — уточнил собеседник «360».

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