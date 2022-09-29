Мобилизованным россиянам подарили кредитные каникулы: подробности | 360°

Все новости

Подмосковье

29 сентября 2022, 14:20

Специалисты МОНИКИ рассказали, как сохранить здоровье сердца

Подмосковье

29 сентября 2022, 14:16

Более 300 человек продолжают строительство детской больницы в Красногорске

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:58

Николай Валуев получил повестку

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:54

Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Подмосковье

29 сентября 2022, 13:53

Редкое растение обнаружили на особо охраняемой природной территории в Зарайске

Подмосковье

29 сентября 2022, 13:51

Новый магазин с кафе создаст 10 рабочих мест в деревне Редриковы Горы в Сергиевом Посаде

Мир

29 сентября 2022, 13:50

Раненную при обстреле ВСУ девочку доставят в Москву

Власть

29 сентября 2022, 13:46

«Ошибки бывают». Песков прокомментировал противоречивые заявления Володина

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:42

ВС РФ уничтожили почти 80 боевиков «Иностранного легиона» в ДНР

Эксклюзив

29 сентября 2022, 13:14

Семьи мобилизованных защитили законом. Однако в новой инициативе Госдумы есть нюансы

Экономист Юденков: закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян вызывает вопросы

Читать 360tv в

Россияне, которые отправятся в зону спецоперации, могут не беспокоиться о своих займах и ипотеках. Госдума обеспечила кредитные каникулы всем мобилизованным — при условии, что раньше они не пользовались такой льготой. Однако несколько моментов в новом законе все-таки не прояснили.

Кредитные каникулы мобилизованным

Реклама

Депутаты Государственной думы 28 сентября приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, контрактников, добровольцев и пограничников, которые участвуют в СВО. Такие же права получают члены семей военнослужащих и их иждивенцы.

Реклама

Чтобы изменить условия договора, нужно обратиться к кредитору и приостановить исполнение обязательств на время службы — при условии, что ранее отсрочек по кредиту не было. Или можно потребовать снизить размер платежей на льготный период.

Сделать это нужно не позднее 31 декабря 2023 года. Причем ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится. Если в зоне спецоперации военнослужащий получит инвалидность первой группы либо погибнет, кредит спишут целиком.

Freepik.com

Freepik.com

Новый закон вызывает вопросы

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России Юрий Юденков подтвердил в беседе с «360», что кредитные каникулы для мобилизованных россиян необходимы. Но в законе есть немало неясных нюансов.

«Допустим, человека мобилизовали и ему замораживается кредит: не платятся проценты, не выплачивается основной долг. Человек вернулся — тут же включаются все проценты и так далее? Это первый вопрос, ответа на который мы, к сожалению, не знаем», — сказал Юденков.

Второй важный момент: какую сумму банк списывает в случае гибели мобилизованного клиента? Экономист отметил, что принятый парламентариями закон четко не проясняет ни один из этих важных вопросов.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Мошенничества с кредитами не будет

Нет никаких оснований опасаться, что банки станут хитрить и отказывать в выдаче кредита людям, которых могут отправить в зону СВО, уверен Юденков. Инициатива кредитных каникул согласована с Центробанком, поэтому беспокоиться не стоит.

Также трудно представить себе человека, который наберет займов перед уходом на военную службу в надежде потом «затеряться» и не выплачивать долг. Разумеется, недобросовестные клиенты всегда найдутся, но это едва ли примет массовый характер.

«Потребительские кредиты довольно мелкие, большие суммы дают только под залог. Собственно, новый закон направлен на помощь именно тем семьям призывников, у которых большие займы, к примеру ипотека», — уточнил собеседник «360».

Банки

Госдума РФ

Кредиты

Ипотека

Армия

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама