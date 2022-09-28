Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев приняли в России | 360°

Важное 28 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев приняли в России Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и контрактников РИА «Новости»

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Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты российского парламента. Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ.

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На пленарном заседании 28 сентября депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения, согласно которым призванные в рамках частичной мобилизации россияне, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право распространят на членов семей, включая супругов, а также на людей, находящихся у них на иждивении.

В соответствии с законопроектом, у военнослужащего-заемщика будет право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора. Оно предусматривает приостановку исполнения обязательств на период, который не превышает срока военной службы. Либо можно потребовать уменьшения размера платежей в течение льготного промежутка времени.

Сделать это возможно в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в случае, если ранее по кредиту отсрочку не предоставляли. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Помимо мобилизованных, право на кредитные каникулы распространят на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить россияне, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет также распространяться и на пограничников, которые находятся на территории России, но участвуют в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой смогут и индивидуальные предприниматели.

«При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности первой группы он будет списан целиком», — заключили в Госдуме.

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