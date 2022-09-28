Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев приняли в России | 360°

Все новости

Эксклюзив

28 сентября 2022, 20:14

Переговоры с Украиной возможны только после ее полного разгрома

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Реклама

Мир

28 сентября 2022, 19:54

Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Важное

28 сентября 2022, 16:27

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев приняли в России

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и контрактников

Читать 360tv в

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты российского парламента. Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ.

Реклама

На пленарном заседании 28 сентября депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения, согласно которым призванные в рамках частичной мобилизации россияне, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право распространят на членов семей, включая супругов, а также на людей, находящихся у них на иждивении.

В соответствии с законопроектом, у военнослужащего-заемщика будет право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора. Оно предусматривает приостановку исполнения обязательств на период, который не превышает срока военной службы. Либо можно потребовать уменьшения размера платежей в течение льготного промежутка времени.

Сделать это возможно в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в случае, если ранее по кредиту отсрочку не предоставляли. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Помимо мобилизованных, право на кредитные каникулы распространят на контрактников и добровольцев. Их смогут оформить россияне, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет также распространяться и на пограничников, которые находятся на территории России, но участвуют в спецоперации. Воспользоваться отсрочкой смогут и индивидуальные предприниматели.

«При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности первой группы он будет списан целиком», — заключили в Госдуме.

Госдума РФ

1

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама