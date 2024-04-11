Эксклюзив 11 апреля 2024, 18:39 «Заговорщики оказываются в дураках». Вован раскрыл детали пранка с главой МОК Пранкер Вован: розыгрыш с Бахом показал, к чему приводят заговоры против России РИА «Новости»

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Российские пранкеры Вован и Лексус в очередной раз разоблачили истинные лица западных чиновников. На этот раз жертвами их пранка стали председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Детали розыгрыша Вован (Владимир Кузнецов) раскрыл в комментарии «360».

Молитва богам Вовану и Лексусу

В новом пранке Лексус, загримированный под «африканского политика», убедил Баха и Схинаса, что поможет им в политическом сговоре против России. Глава МОК и вице-президент ЕК предлагали пранкеру убедить других глав стран Африки отказаться от участия в Играх дружбы.

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В финале «африканец» предложил заговорщикам «помолиться африканским богам Вовану и Лексусу», чтобы Игры дружбы точно не состоялись. Бах и Схинас согласились и по очереди произнесли «молитву».

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так!» — заявил вице-президент Еврокомиссии.

После этого «африканский политик» неожиданно обвинил западных чиновников в сговоре, налил в стакан водку и показал своих «друзей»: скелет Йорика и Чебурашку.

«Были рады оказаться в идиотском положении»

В комментарии «360» Вован объяснил, как ему и Лексусу пришла идея такого пранка. По словам пранкера, они с коллегой говорили с Бахом три раза, один из них по видеосвязи. Во время одного из созвонов вместе с главой МОК находился Схинас. В конце они предложили, после того как сделают официальное заявление против Игр дружбы, еще раз соединиться вместе с конференцией, обсудить заявление от имени Евросоюза, а также заявление от стран Африки, рассказал Кузнецов.

Мы подумали, что надо обязательно закончить на смешной, комичной ноте и показать, к чему приводят такие антироссийские заговоры, что люди, которые эти заговоры устраивают, сами оказываются в дураках. Более того, как вы видите, они были рады оказаться в таком идиотском положении. Даже когда им показывали водку, они радостно хлопали. Это говорит о многом — что те, кто пытается навредить России, сами, к сожалению, или, наверное, к счастью, умом не блещут. Вован пранкер

По словам Кузнецова, в конце Бах и Схинас, конечно, поняли, что их разыграли. Всего же общение с западными чиновниками продлилось около трех часов.

«Конференция была достаточно длинная, а в конце устроили такой срыв масок. Бах, видимо, оказался еще глупее, чем Схинас», — отметил собеседник «360».

Вован добавил, что аудитория отреагировала на пранк положительно. Люди порадовались тому, как проучили главу МОК и вице-президента ЕК.

Кузнецов и его коллега уже работают над новым пранком. Свои планы на ближайшее будущее Вован и Лексус пока не раскрывают.