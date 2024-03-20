Спорт 20 марта 2024, 12:52 МОК обвинили в скатывании к расизму из-за призыва бойкотировать Игры дружбы Захарова: МОК отошел от своих принципов и скатился к неонацизму и расизму РИА «Новости»

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Призывы Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам бойкотировать Игры дружбы в России говорят о том, что организация скатилась к расизму. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, такие заявления от МОК, который должен защищать «олимпийские идеалы», обескураживают только тех, кто не понимает, что движет его руководством.

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«Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму», — подчеркнула Захарова.

Международный олимпийский комитет сообщил, что выступает против политизации спорта, однако призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. В МОК напомнили, что правительство России создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы для проведения летних и зимних Игр, и расценили это как «циничную попытку политизировать спорт». При этом российская сторона не раз поясняла, что проводит подобные турниры как раз из-за запроса общества на неполитизированные соревнования.