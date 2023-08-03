Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить рекламу гороскопов и продажу карт Таро. Это поможет бороться с услугами гадалок и экстрасенсов, заявил он в эфире телеканала «Москва 24» . «Ведьмины бестиарии» парламентарий назвал прикрытием по сбору денег со ждущих чуда людей. Но запрет ни к чему не приведет: весь бизнес уйдет в подполье, а проблема останется.

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Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак

Вся история показывает, что в периоды наиболее острые, когда начинаются войны, или эпидемия, или голод, извечная тяга человека ко всяким эзотерическим вещам — гаданиям, мистике, — повышается.

Это естественно. Человек от этого никуда не уйдет, потому что у него всегда есть тяга к каким-то мистическим вещам, необычным, тому, что он не может рационально объяснить.

Сейчас в обществе ситуация непростая. <…> Поэтому это тоже вызывает обострение. Плюс нужно учитывать, что в России последние десятилетия карты, гадалки — все что угодно — получили распространение.

Мне кажется, что идея запрещать ничего не решит. Потому что человек тянется к этому. У многих не хватает образования или просто рационального мышления. И люди ищут какие-то другие пути [понимания реальности].

Запретить это невозможно, потому что все уйдет в подполье. Люди будут передавать друг другу какие-то адреса и другую информацию.

Любые запреты на это, как мне кажется, нерациональны.