03 августа 2023, 23:56
Люди хотят узнать свое будущее. Запрет гадалок загонит их в подполье
Религиовед Табак: гадалки уйдут в подполье, если запретить их деятельность
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить рекламу гороскопов и продажу карт Таро. Это поможет бороться с услугами гадалок и экстрасенсов, заявил он в эфире телеканала «Москва 24». «Ведьмины бестиарии» парламентарий назвал прикрытием по сбору денег со ждущих чуда людей. Но запрет ни к чему не приведет: весь бизнес уйдет в подполье, а проблема останется.
Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак
Вся история показывает, что в периоды наиболее острые, когда начинаются войны, или эпидемия, или голод, извечная тяга человека ко всяким эзотерическим вещам — гаданиям, мистике, — повышается.
Это естественно. Человек от этого никуда не уйдет, потому что у него всегда есть тяга к каким-то мистическим вещам, необычным, тому, что он не может рационально объяснить.
Сейчас в обществе ситуация непростая. <…> Поэтому это тоже вызывает обострение. Плюс нужно учитывать, что в России последние десятилетия карты, гадалки — все что угодно — получили распространение.
Мне кажется, что идея запрещать ничего не решит. Потому что человек тянется к этому. У многих не хватает образования или просто рационального мышления. И люди ищут какие-то другие пути [понимания реальности].
Запретить это невозможно, потому что все уйдет в подполье. Люди будут передавать друг другу какие-то адреса и другую информацию.
Любые запреты на это, как мне кажется, нерациональны.
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман
Конечно, мы можем запретить рекламу этих симптомов социального неблагополучия, но надо понимать, что это именно симптомы, а не сама болезнь.
Запрещать их, конечно, хочется, но, боюсь, это примерно так же полезно, как прятать градусники в доме человека с воспалением: симптомы скроет, но, к сожалению, не спасет от самой болезни.
Я совершенно согласен и с Милоновым, и со многими другими людьми, мыслящими достаточно здраво, чтобы понимать: гадалки, в лучшем случае, скажут, что мы хотим услышать. А в худшем — сознательно запугают тем, что мы слышать не хотим.
Более того, гадалки встречаются чаще, потому что плохие новости хорошо продаются. Это я как журналист с немалым стажем знаю совершенно точно.
Если мы все это запретим, добьемся лишь того, что будут, скажем, на питерских улицах писать не номера тружениц сексуального обслуживания, как сейчас, а контакты тружениц «информационного обслуживания».
И бороться с симптомами всегда легко и почти всегда бесполезно.
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