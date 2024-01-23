Общество 23 января 2024, 19:39 Было ваше, стало наше. Зачем у малоимущих россиян предложили забирать квартиры? Профессор Сафонов: содержание квартир малоимущих разорвет бюджет муниципалитета Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Малоимущих россиян предложили переселить из собственного жилья в съемное. Это, по мнению авторов инициативы, должно улучшить российскую экономику и сократить число неплатежеспособных жильцов. Проблема, лежащая на поверхности, на самом деле намного глубже, а решать ее стоит на более высоком уровне.

«Нищие собственники» уходят в съем

Массовая приватизация стала главной ошибкой 1990-х годов, породив «класс нищих собственников», заявил газете «Аргументы и факты» председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Он предложил на добровольной основе забирать у малоимущих россиян квартиры из частной собственности в муниципальную. По словам главы комитета, это благотворно повлияло бы на развитие экономики страны, поскольку после приватизации осталось много малообеспеченных собственников жилья, не имеющих средств на обслуживание и ремонт дома.

«По-хорошему, при нашем уровне развития экономики 60% населения должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. А мы всех без разбора загнали в частную собственность. И продолжаем загонять дальше с помощью ипотеки», — отметил Широков.

Глава комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков / РИА «Новости»

Он добавил: у большинства жителей России недостаточно денег для оплаты содержания жилой территории и оплаты услуг ЖКХ. Несмотря на то что установленные платежи сейчас минимальны, их необходимо повышать, констатировал Широков.

Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества — 25 рублей за квадратный метр в месяц. Это копейки! А к чему приводит недофинансирование? Правильно, к деградации этого имущества. Платежи должны быть минимум в четыре раза выше, на уровне 100 рублей за квадрат. Андрей Широков глава комитета ТПП в сфере ЖКХ

Ограниченное представление «собственности»

Владение любой частной собственностью — всегда дополнительные обязанности, а не только права на жилплощадь, напомнил в разговоре с «360» создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР рф» и эксперт ЖКХ Павел Степура. После массовой приватизации большинство собственников действительно не до конца понимают, что они владеют какой-то частью всего многоквартирного дома, включая общее имущество, согласился эксперт.

«У нас люди чаще воспринимают собственность как квартиру-клетушку, а все остальное, что за порогом жилья, — „уже не мое“. Это абсолютно неверно», — добавил он.

Почтовые ящики в подъезде многоквартирного дома в Москве. Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Из-за такого ограниченного понимания возникает проблема развития института собственников, подчеркнул Степура. Больше всего «страдают» собрания владельцев квартир, на которые приходят единицы, а другие — «пассивные собственники» — вовсе их пропускают: мол, решайте без меня.

«Российское законодательство построили так, что если владелец жилплощади не посещает собрания, то его голос автоматически заносят в графу „против“. В результате такая позиция большинства приводит к тому, что активные собственники не могут в полном объеме заниматься домом. Пропустившие собрание попросту блокируют все положительные решения», — объяснил эксперт ЖКХ.

РИА «Новости»

Легкое решение — верхушка айсбегра

Профессор кафедры управления персоналом и психологии и проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, в свою очередь, обратил внимание на то, что «никто не сказал и не доказал», будто изъятие имущества в добровольном или принудительном порядке приведет к тому, что собственность станут содержать лучше, чем сейчас.

«Как правило, когда речь идет о малоимущих семьях, проблема заключается в том, какие доходы они получают. Они порой не позволяют вовремя платить за коммунальные услуги. Решение этого вопроса должно идти совсем с другой стороны: почему у таких семей низкие доходы?» — поинтересовался эксперт.

Старый подъезд в доме в Санкт-Петербурге. Фото: Aleksandr Schemlyaev / Russian Look / Global Look Press

В этом случае, продолжил он, перекладывать дополнительные обязательства по поддержанию и содержанию собственности на государство — лишние движения. По мнению профессора, необходимо повышать зарплаты россиян, а не доставлять очередные неудобства местным органам.

«Если передать этот объем обязательств на муниципалитеты, у них не хватит никаких денег на решение других задач. Надо понимать, что одежку все-таки подбирают по размеру. Некоторым сейчас недостаточно средств в бюджете, чтобы выполнять в срок социальные, экономические и общественные функции — например, ремонт детских садов, школ, дорог или содержание библиотек», — перечислил Сафонов.

Если ко всем муниципальным задачам власти добавят содержание жилья, это «разорвет финансы на куски», заверил собеседник «360».

Рабочий во время ремонта. Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Проблема намного глубже, чем она кажется, и решить ее «с кондачка» вряд ли получится, предупредил Сафонов. Первоначальная задача, которую должны поставить себе власти, — посмотреть правильность распределения средств между федеральным и региональным бюджетами.

«Регионы несут на себе огромный объем обязательств, им необходимы дополнительные ресурсы. Сейчас у них основной источник финансирования — часть НДФЛ, налога на прибыль и ряд других не очень значительных по размеру доходов. Нужно думать о более справедливом распределении налогов, поступающих в общий бюджет страны», — рассказал профессор.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В любом случае никто не будет просто так приходить и изымать квартиры у собственников только потому, что они из малоимущей семьи и не имеют возможности по какой-то причине оплатить квиток, уточнил Степура.

По российской Конституции, право собственности священно и принудительно забрать жилплощадь ни у кого нет права, заключил эксперт по ЖКХ.