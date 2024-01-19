Общество 19 января 2024, 02:52 Россиянам напомнили о льготах на оплату ЖКУ Юрист Русяев: собственники жилья могут получить льготу на ЖКУ РИА «Новости»

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Собственники жилья могут получить государственную помощь в виде субсидий на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По словам адвоката, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют с собственники жилых помещений, члены жилищных кооперативов и другие категории граждан.

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При этом они должны проживать на территории России на постоянной основе и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг. При этом траты на эти расходы должны быть больше установленной доли от совокупного дохода семьи (22%).

Русяев напомнил, что при расчете субсидии учитывают доходы всех постоянно проживающих в семье. Речь идет о супругах, детях и родителях несовершеннолетних. Также помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства могут получить малоимущие россияне.

Юрист Иван Соловьев ранее напомнил, что россияне могут лишиться субсидий из-за невнимательности. некоторые преференции требуют регулярного подтверждения.